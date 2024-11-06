7 ноября на стадионе «Мейски» польская «Ягеллония» примет норвежский «Мольде» в рамках группового этапа Лиги Конференций. Ожидается увлекательное противостояние двух результативных команд, способных порадовать болельщиков голевыми моментами.

«Ягеллония»

«Ягеллония» показывает отличные результаты, выиграв пять последних матчей. Команда стабильно забивает, имея средний показатель в 2.60 гола за игру. В обороне польский клуб также проявляет себя уверенно: в последних пяти встречах они пропустили всего 2 мяча. «Ягеллония» в домашних матчах активно атакует и использует моменты, что подтверждается победами над такими командами, как «Петрокуб» и «Гурник Забже».

Последние матчи «Ягеллонии»:

«Мольде»

«Мольде» выступает нестабильно, но забивает регулярно: в последних пяти играх у них 9 голов. Норвежский клуб имеет некоторые сложности в обороне, пропуская в среднем 1.20 гола за игру. Однако в гостевых матчах «Мольде» показывает характер и способен навязать борьбу любому сопернику. Недавняя ничья с «Буде-Глимт» (3:3) и победы над «Саннес Ульф» и «Хаугесунном» подчеркивают атакующий потенциал команды.

Последние матчи «Мольде»:

Личные встречи

У команд не было предыдущих встреч, что добавляет элемент непредсказуемости в предстоящий матч.

Статистика

«Ягеллония»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия забитых голов: 10 матчей подряд

«Мольде»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без поражений в 5 из 7 последних выездных матчей

Прогноз на матч «Ягеллония» – «Мольде»

Ожидается динамичный матч, в котором обе команды будут стремиться показать атакующий футбол. «Ягеллония» будет играть на победу на своем поле, однако «Мольде» также имеет хорошие шансы на гол. Учитывая результативность обеих команд и уязвимости в защите «Мольде», наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с небольшим преимуществом.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Ягеллонии» – коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа «Ягеллонии» с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ягеллонии» за коэффициент 7.50.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!