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    • Прогноз на точный счет матча «Шэмрок Роверс» – ТНС, Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Шэмрок Роверс» – ТНС, Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на стадионе «Талла» ирландский клуб «Шэмрок Роверс» примет валлийскую команду ТНС в рамках третьего тура Лиги Конференций. Обе команды находятся на отличном ходу и подходят к матчу с уверенными победными сериями, что обещает сделать встречу особенно интересной.

    «Шэмрок Роверс»

    «Шэмрок Роверс» набирает обороты как в национальном чемпионате, так и на европейской арене. Команда забивает стабильно, в последних пяти матчах на их счету 10 голов при скромных 2 пропущенных. «Шэмрок Роверс» особенно уверенно выступает на своем поле, где демонстрирует надежную игру в обороне, пропуская в среднем всего 0.40 гола за игру. Победа над «Ларном» (4:1) в последнем матче Лиги Конференций также добавляет уверенности команде перед предстоящей встречей.

    Последние матчи «Шэмрок Роверс»:

    ТНС

    ТНС демонстрирует великолепную результативность, забив 28 голов в последних пяти матчах. Команда уверенно чувствует себя как в национальном первенстве, так и в Лиге Конференций, что подтверждает их недавняя победа над «Астаной» (2:0). ТНС отличается агрессивной атакующей игрой, забивая в среднем 5.60 гола за матч. В защите валлийцы тоже выглядят уверенно, пропуская в среднем 0.80 гола за матч. Команда выигрывает уже 7 матчей подряд, что подчеркивает ее высокую форму.

    Последние матчи ТНС:

    • «Барри Таун» 1:4 ТНС
    • «Гап Конназ Куэй» 1:2 ТНС
    • «Абериствит» 2:4 ТНС
    • ТНС 2:0 «Астана»
    • ТНС 16:0 Llangollen Town FC

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее, и этот матч станет их первым очным противостоянием, что добавляет неопределенности и интриги.

    Статистика

    «Шэмрок Роверс»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Серия побед: 5 матчей подряд

    ТНС

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 5.60, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 28
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия побед: 7 матчей подряд

    Прогноз на матч «Шэмрок Роверс» – ТНС

    Ожидается, что матч пройдет в атакующем ключе. «Шэмрок Роверс», играя дома, постарается использовать своe преимущество и надежную оборону, в то время как ТНС будет делать ставку на свою мощную атаку. Обе команды находятся на подъеме, что делает игру непредсказуемой. В такой ситуации наиболее вероятным исходом видится результативная ничья.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.30

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Скорее всего, встреча завершится результативной ничьей, где обе команды смогут отличиться.

    Рекомендация: 2:2 за 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 11:32
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