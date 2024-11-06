7 ноября на стадионе «Талла» ирландский клуб «Шэмрок Роверс» примет валлийскую команду ТНС в рамках третьего тура Лиги Конференций. Обе команды находятся на отличном ходу и подходят к матчу с уверенными победными сериями, что обещает сделать встречу особенно интересной.

«Шэмрок Роверс»

«Шэмрок Роверс» набирает обороты как в национальном чемпионате, так и на европейской арене. Команда забивает стабильно, в последних пяти матчах на их счету 10 голов при скромных 2 пропущенных. «Шэмрок Роверс» особенно уверенно выступает на своем поле, где демонстрирует надежную игру в обороне, пропуская в среднем всего 0.40 гола за игру. Победа над «Ларном» (4:1) в последнем матче Лиги Конференций также добавляет уверенности команде перед предстоящей встречей.

Последние матчи «Шэмрок Роверс»:

ТНС

ТНС демонстрирует великолепную результативность, забив 28 голов в последних пяти матчах. Команда уверенно чувствует себя как в национальном первенстве, так и в Лиге Конференций, что подтверждает их недавняя победа над «Астаной» (2:0). ТНС отличается агрессивной атакующей игрой, забивая в среднем 5.60 гола за матч. В защите валлийцы тоже выглядят уверенно, пропуская в среднем 0.80 гола за матч. Команда выигрывает уже 7 матчей подряд, что подчеркивает ее высокую форму.

Последние матчи ТНС:

«Барри Таун» 1:4 ТНС

«Гап Конназ Куэй» 1:2 ТНС

«Абериствит» 2:4 ТНС

ТНС 2:0 «Астана»

ТНС 16:0 Llangollen Town FC

Личные встречи

Команды не встречались ранее, и этот матч станет их первым очным противостоянием, что добавляет неопределенности и интриги.

Статистика

«Шэмрок Роверс»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия побед: 5 матчей подряд

ТНС

Среднее количество голов за матч: забивает – 5.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 28

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия побед: 7 матчей подряд

Прогноз на матч «Шэмрок Роверс» – ТНС

Ожидается, что матч пройдет в атакующем ключе. «Шэмрок Роверс», играя дома, постарается использовать своe преимущество и надежную оборону, в то время как ТНС будет делать ставку на свою мощную атаку. Обе команды находятся на подъеме, что делает игру непредсказуемой. В такой ситуации наиболее вероятным исходом видится результативная ничья.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.30

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

Скорее всего, встреча завершится результативной ничьей, где обе команды смогут отличиться.

Рекомендация: 2:2 за 8.50.

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