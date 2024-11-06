7 ноября на стадионе «Талла» ирландский клуб «Шэмрок Роверс» примет валлийскую команду ТНС в рамках третьего тура Лиги Конференций. Обе команды находятся на отличном ходу и подходят к матчу с уверенными победными сериями, что обещает сделать встречу особенно интересной.
«Шэмрок Роверс»
«Шэмрок Роверс» набирает обороты как в национальном чемпионате, так и на европейской арене. Команда забивает стабильно, в последних пяти матчах на их счету 10 голов при скромных 2 пропущенных. «Шэмрок Роверс» особенно уверенно выступает на своем поле, где демонстрирует надежную игру в обороне, пропуская в среднем всего 0.40 гола за игру. Победа над «Ларном» (4:1) в последнем матче Лиги Конференций также добавляет уверенности команде перед предстоящей встречей.
Последние матчи «Шэмрок Роверс»:
- «Шэмрок Роверс» 2:1 «Уотерфорд Юнайтед»
- «Дандолк» 0:1 «Шэмрок Роверс»
- «Ларн» 1:4 «Шэмрок Роверс»
- «Дрогеда Юнайтед» 0:1 «Шэмрок Роверс»
- «Шэмрок Роверс» 2:0 «Шелбурн»
ТНС
ТНС демонстрирует великолепную результативность, забив 28 голов в последних пяти матчах. Команда уверенно чувствует себя как в национальном первенстве, так и в Лиге Конференций, что подтверждает их недавняя победа над «Астаной» (2:0). ТНС отличается агрессивной атакующей игрой, забивая в среднем 5.60 гола за матч. В защите валлийцы тоже выглядят уверенно, пропуская в среднем 0.80 гола за матч. Команда выигрывает уже 7 матчей подряд, что подчеркивает ее высокую форму.
Последние матчи ТНС:
- «Барри Таун» 1:4 ТНС
- «Гап Конназ Куэй» 1:2 ТНС
- «Абериствит» 2:4 ТНС
- ТНС 2:0 «Астана»
- ТНС 16:0 Llangollen Town FC
Личные встречи
Команды не встречались ранее, и этот матч станет их первым очным противостоянием, что добавляет неопределенности и интриги.
Статистика
«Шэмрок Роверс»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
- Серия побед: 5 матчей подряд
ТНС
- Среднее количество голов за матч: забивает – 5.60, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 28
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия побед: 7 матчей подряд
Прогноз на матч «Шэмрок Роверс» – ТНС
Ожидается, что матч пройдет в атакующем ключе. «Шэмрок Роверс», играя дома, постарается использовать своe преимущество и надежную оборону, в то время как ТНС будет делать ставку на свою мощную атаку. Обе команды находятся на подъеме, что делает игру непредсказуемой. В такой ситуации наиболее вероятным исходом видится результативная ничья.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.30
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
Скорее всего, встреча завершится результативной ничьей, где обе команды смогут отличиться.
Рекомендация: 2:2 за 8.50.
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