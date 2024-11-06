7 ноября на стадионе «Копавогсволлюр» состоится матч Лиги Конференций, в котором «Викингур» примет «Борац». Обе команды показывают хорошую результативность, но подходят к игре с разным уровнем защиты, что может повлиять на итоговый результат.
«Викингур»
«Викингур» подошел к этому туру с положительным настроем, одержав победу над «Серкль Брюгге» со счетом 3:1. В последних пяти матчах команда забила 9 голов, однако оборона оставляет желать лучшего: 13 пропущенных голов говорят о проблемах с надежностью. Дома «Викингур» играет достаточно уверенно и не проигрывает в пяти из семи последних матчей.
Последние матчи «Викингура»:
- «Брейдаблик» 3:0 «Викингур» (Высшая лига)
- «Викингур» 3:1 «Серкль Брюгге» (Лига Конференций)
- «Акранес» 3:4 «Викингур» (Высшая лига)
- «Викингур» 2:2 «Стьярнан» (Высшая лига)
- «Омония» 4:0 «Викингур» (Лига Конференций)
«Борац»
«Борац» подходит к матчу с отличной серией – команда не проигрывает в последних девяти играх, а их последняя победа над АПОЭЛ (1:0) подтвердила их настрой в Лиге Конференций. «Борац» продемонстрировал надежную оборону, пропустив всего 2 мяча в последних пяти играх, при этом забив 9 голов. Отличная форма в защите и способность организованно атаковать дают «Борацу» хорошие шансы на положительный результат.
Последние матчи «Бораца»:
- «Вележ» 0:0 «Борац» (Высшая лига)
- «Широки Бриег» 2:3 «Борац» (Высшая лига)
- АПОЭЛ 0:1 «Борац» (Лига Конференций)
- «Борац» 1:0 «Железничар» (Высшая лига)
- «Игман» 0:4 «Борац» (Высшая лига)
Личные встречи
Команды встречаются впервые, что добавляет матчу элемент непредсказуемости. Вероятно, в начале игры обе стороны будут присматриваться друг к другу.
Статистика
«Викингур»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
- Пропускает в 6 последних матчах
«Борац»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
- Не проигрывает в 9 последних матчах
Прогноз на матч «Викингур» – «Борац»
Ожидается, что обе команды постараются использовать свои сильные стороны. «Викингур» играет дома и обладает сильной атакой, но проблемы в обороне могут позволить «Борацу» воспользоваться шансами. «Борац» же, с более надежной обороной, вероятно, сыграет с акцентом на контратаки, что делает их фаворитами на положительный результат.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Победа «Борац» или ничья (двойной шанс) – коэффициент 1.65
Рекомендация: Победа «Борац» или ничья за коэффициент 1.65
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – ничья 2:2, так как обе команды имеют сильные стороны в атаке, но «Викингур» вряд ли удержит оборону против организованной атаки «Бораца».
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 9.00
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