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    • Прогноз на точный счет матча «Викингур» – «Борац», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Викингур» – «Борац», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на стадионе «Копавогсволлюр» состоится матч Лиги Конференций, в котором «Викингур» примет «Борац». Обе команды показывают хорошую результативность, но подходят к игре с разным уровнем защиты, что может повлиять на итоговый результат.

    «Викингур»

    «Викингур» подошел к этому туру с положительным настроем, одержав победу над «Серкль Брюгге» со счетом 3:1. В последних пяти матчах команда забила 9 голов, однако оборона оставляет желать лучшего: 13 пропущенных голов говорят о проблемах с надежностью. Дома «Викингур» играет достаточно уверенно и не проигрывает в пяти из семи последних матчей.

    Последние матчи «Викингура»:

    • «Брейдаблик» 3:0 «Викингур» (Высшая лига)
    • «Викингур» 3:1 «Серкль Брюгге» (Лига Конференций)
    • «Акранес» 3:4 «Викингур» (Высшая лига)
    • «Викингур» 2:2 «Стьярнан» (Высшая лига)
    • «Омония» 4:0 «Викингур» (Лига Конференций)

    «Борац»

    «Борац» подходит к матчу с отличной серией – команда не проигрывает в последних девяти играх, а их последняя победа над АПОЭЛ (1:0) подтвердила их настрой в Лиге Конференций. «Борац» продемонстрировал надежную оборону, пропустив всего 2 мяча в последних пяти играх, при этом забив 9 голов. Отличная форма в защите и способность организованно атаковать дают «Борацу» хорошие шансы на положительный результат.

    Последние матчи «Бораца»:

    Личные встречи

    Команды встречаются впервые, что добавляет матчу элемент непредсказуемости. Вероятно, в начале игры обе стороны будут присматриваться друг к другу.

    Статистика

    «Викингур»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
    • Пропускает в 6 последних матчах

    «Борац»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Не проигрывает в 9 последних матчах

    Прогноз на матч «Викингур» – «Борац»

    Ожидается, что обе команды постараются использовать свои сильные стороны. «Викингур» играет дома и обладает сильной атакой, но проблемы в обороне могут позволить «Борацу» воспользоваться шансами. «Борац» же, с более надежной обороной, вероятно, сыграет с акцентом на контратаки, что делает их фаворитами на положительный результат.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Борац» или ничья (двойной шанс) – коэффициент 1.65

    Рекомендация: Победа «Борац» или ничья за коэффициент 1.65

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – ничья 2:2, так как обе команды имеют сильные стороны в атаке, но «Викингур» вряд ли удержит оборону против организованной атаки «Бораца».

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 9.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 10:47
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