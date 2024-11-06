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    • Прогноз на точный счет матча «Виктория» – «Реал Сосьедад», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Виктория» – «Реал Сосьедад», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на стадионе «Доосан-Арена» в Чехии «Виктория» сыграет с «Реалом Сосьедад» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Обе команды настроены на результативную игру, чтобы укрепить свои позиции в турнирной таблице.

    «Виктория»

    «Виктория» набрала 3 очка и занимает 20-е место в турнире, в прошлом туре сыграв вничью с ПАОК (2:2). Лучший бомбардир команды – Павел Шулц, у которого 6 голов в 20 матчах. В последних пяти играх «Виктория» показала стабильность в атаке, забив 10 голов, но пропустила 7, что свидетельствует о слабостях в обороне. Домашнее поле станет преимуществом для команды, которая старается контролировать матч в родных стенах.

    Последние матчи «Виктории»:

    • «Словацко» 1:0 «Виктория» (Лига 1)
    • «Усти-над-Лабем» 3:4 «Виктория» (Кубок)
    • «Виктория» 1:0 «Спарта Прага» (Лига 1)
    • ПАОК 2:2 «Виктория» (Лига Европы)
    • «Баник» 1:3 «Виктория» (Лига 1)

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» занимает 17-е место с 4 очками и в прошлом туре обыграл «Маккаби Тель-Авив» (2:1). Такефуса Кубо является главным бомбардиром команды с 3 голами. «Реал Сосьедад» демонстрирует хорошую защиту: всего 4 пропущенных мяча в последних пяти играх и стабильная результативность. Команда отлично играет на выезде, победив в трех последних гостевых матчах Лиги Европы.

    Последние матчи «Реала Сосьедад»:

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее, и это добавляет интригу матчу, так как обе стороны будут адаптироваться к стилю друг друга.

    Статистика

    «Виктория»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия матчей без поражений в 8 из 10 последних игр

    «Реал Сосьедад»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Побеждает в 3 последних матчах на выезде в Лиге Европы

    Прогноз на матч «Виктория» – «Реал Сосьедад»

    Ожидается, что игра будет напряженной, так как обе команды показывают хорошие результаты в атаке. У «Реала Сосьедад» более организованная оборона и стабильные выступления на выезде, что дает им небольшое преимущество. Вероятно, матч будет результативным, и «Реал Сосьедад» может выйти победителем благодаря более высокой дисциплине в защите.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Реала Сосьедад» – коэффициент 2.20

    Рекомендация: Победа «Реала Сосьедад» за коэффициент 2.20

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Реала Сосьедад» со счетом 2:1, учитывая их уверенность в атаке и сильную форму в обороне.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Реала Сосьедад» за коэффициент 8.50

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 10:43
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