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  • «Виктория» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Виктория» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 21:50
Виктория
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
90' Д. Васулин
35' О. Стейнн Оскарссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
10
Павел Шулц
АП
20
Каду
ПВ
97
Эрик Йирка
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Виктория
44
Флориан Вигеле
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
8
Джон Москера
ЛВ
12
Александр Сойка
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
4-2-3-1
23
Йедличка
22
Палушка
21
Емелка
24
Гавел
15
Маркович
6
Черв
23
Калвах
20
Каду
10
Шулц
97
Йирка
80
Аду
3-2-2-2-1
1
Ремиро
17
Гомес
21
Агер
19
Субельдия
2
Арамбуру
16
Лопес
24
Сучич
36
Субименди
14
Кубо
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
10
Шулц
12
Сойка
12
Сойка
10
Шулц
20
Каду
19
Суаре
19
Суаре
20
Каду
97
Йирка
11
Выдра
11
Выдра
97
Йирка
19
Субельдия
6
Элустондо
6
Элустондо
19
Субельдия
16
Лопес
10
Мендес
10
Мендес
16
Лопес
14
Кубо
23
Бекер
23
Бекер
14
Кубо
Остались в запасе
Виктория
Реал Сосьедад
44
Флориан Вигеле
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
10
Ян Копиц
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
44
Флориан Вигеле
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
10
Ян Копиц
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Виктория - Реал Сосьедад
3
5
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
9
Офсайды
6
2
Количество передач
250
603
Сейвы
4
2
Точность передач %
65
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.51
1.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Реала Сосьедад», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Реал Сосьедад»

«Виктория» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Реал Сосьедад Виктория
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