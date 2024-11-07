07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Виктория
Виктория
4-2-3-1
23
Йедличка
22
Палушка
21
Емелка
24
Гавел
15
Маркович
6
Черв
23
Калвах
20
Каду
10
Шулц
97
Йирка
80
Аду
3-2-2-2-1
1
Ремиро
17
Гомес
21
Агер
19
Субельдия
2
Арамбуру
16
Лопес
24
Сучич
36
Субименди
14
Кубо
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
10
Шулц
12
Сойка
12
Сойка
10
Шулц
20
Каду
19
Суаре
19
Суаре
20
Каду
97
Йирка
11
Выдра
11
Выдра
97
Йирка
19
Субельдия
6
Элустондо
6
Элустондо
19
Субельдия
16
Лопес
10
Мендес
10
Мендес
16
Лопес
14
Кубо
23
Бекер
23
Бекер
14
Кубо
Остались в запасе
Виктория
Реал Сосьедад
44
Флориан Вигеле
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
10
Ян Копиц
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
44
Флориан Вигеле
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
10
Ян Копиц
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Виктория - Реал Сосьедад
3
5
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
9
Офсайды
6
2
Количество передач
250
603
Сейвы
4
2
Точность передач %
65
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.51
1.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Виктория» против «Реала Сосьедад», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Виктория» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»