7 ноября на стадионе «Альянц Ривьера» пройдет матч между французской «Ниццей» и нидерландским «Твенте» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Обе команды пока испытывают трудности в турнире и нуждаются в очках, чтобы сохранить шансы на выход из группы.

«Ницца»

«Ницца» занимает 32-е место с 1 очком и пока не показала своей лучшей игры в Лиге Европы. Прошлая встреча завершилась поражением от «Ференцвароша» со счетом 0:1, что подчеркнуло слабости команды в атаке. Лучший бомбардир «Ниццы» – Эванн Гессан, забивший 6 голов в 13 матчах, но команде не хватает стабильной поддержки от остальных игроков атаки. За последние пять игр «Ницца» забила всего 5 голов, что составляет средний показатель в 1 гол за матч, а также пропустила 4 гола. Тем не менее, на домашнем поле команда демонстрирует стабильные результаты и не проигрывает в 7 последних матчах, что может оказать поддержку в предстоящей встрече.

Последние матчи «Ниццы»:

«Твенте»

«Твенте» также выступает не слишком удачно в Лиге Европы, занимая 28-е место с 2 очками. Команда проиграла в последнем матче «Лацио» со счетом 0:2, хотя в чемпионате Нидерландов показывает более стабильные результаты. Лучший бомбардир – Сэм Стейн, забивший 8 голов в 13 матчах, который будет ключевым игроком в атаке. За последние пять игр «Твенте» забила 9 голов, что дает средний показатель в 1.80 гола за матч, однако также пропустила 6 голов, указывая на недостатки в обороне. Команда уверенно атакует, забивая в 15 из последних 17 матчей, что делает их опасным соперником для хозяев.

Последние матчи «Твенте»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались, что добавляет элемент неопределенности в предстоящий матч. Встреча на международной арене может заставить обе команды проявить осторожность, особенно в первые минуты, что может снизить темп игры.

Статистика

«Ницца»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия матчей без поражений дома: 7 матчей

«Твенте»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия голов в 15 из 17 последних матчей

Прогноз на матч «Ницца» – «Твенте»

Ожидается равная и напряженная игра, так как обе команды отчаянно нуждаются в очках. «Ницца» будет пытаться воспользоваться поддержкой своих болельщиков и стабильной формой дома, но «Твенте» также обладает сильной атакой, что может привести к результативному обмену голами. Обе команды показали уязвимости в обороне в текущем сезоне Лиги Европы, что добавляет вероятности к тому, что они пропустят.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Ниццы» – коэффициент 2.10

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный результат – ничья 1:1, учитывая трудности обеих команд в обороне и необходимость набрать хотя бы одно очко.

Рекомендация: Ничья 1:1 за коэффициент 6.50

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