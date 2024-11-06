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    • Прогноз на точный счет матча «Ницца» – «Твенте», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ницца» – «Твенте», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на стадионе «Альянц Ривьера» пройдет матч между французской «Ниццей» и нидерландским «Твенте» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Обе команды пока испытывают трудности в турнире и нуждаются в очках, чтобы сохранить шансы на выход из группы.

    «Ницца»

    «Ницца» занимает 32-е место с 1 очком и пока не показала своей лучшей игры в Лиге Европы. Прошлая встреча завершилась поражением от «Ференцвароша» со счетом 0:1, что подчеркнуло слабости команды в атаке. Лучший бомбардир «Ниццы» – Эванн Гессан, забивший 6 голов в 13 матчах, но команде не хватает стабильной поддержки от остальных игроков атаки. За последние пять игр «Ницца» забила всего 5 голов, что составляет средний показатель в 1 гол за матч, а также пропустила 4 гола. Тем не менее, на домашнем поле команда демонстрирует стабильные результаты и не проигрывает в 7 последних матчах, что может оказать поддержку в предстоящей встрече.

    Последние матчи «Ниццы»:

    «Твенте»

    «Твенте» также выступает не слишком удачно в Лиге Европы, занимая 28-е место с 2 очками. Команда проиграла в последнем матче «Лацио» со счетом 0:2, хотя в чемпионате Нидерландов показывает более стабильные результаты. Лучший бомбардир – Сэм Стейн, забивший 8 голов в 13 матчах, который будет ключевым игроком в атаке. За последние пять игр «Твенте» забила 9 голов, что дает средний показатель в 1.80 гола за матч, однако также пропустила 6 голов, указывая на недостатки в обороне. Команда уверенно атакует, забивая в 15 из последних 17 матчей, что делает их опасным соперником для хозяев.

    Последние матчи «Твенте»:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались, что добавляет элемент неопределенности в предстоящий матч. Встреча на международной арене может заставить обе команды проявить осторожность, особенно в первые минуты, что может снизить темп игры.

    Статистика

    «Ницца»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия матчей без поражений дома: 7 матчей

    «Твенте»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия голов в 15 из 17 последних матчей

    Прогноз на матч «Ницца» – «Твенте»

    Ожидается равная и напряженная игра, так как обе команды отчаянно нуждаются в очках. «Ницца» будет пытаться воспользоваться поддержкой своих болельщиков и стабильной формой дома, но «Твенте» также обладает сильной атакой, что может привести к результативному обмену голами. Обе команды показали уязвимости в обороне в текущем сезоне Лиги Европы, что добавляет вероятности к тому, что они пропустят.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Ниццы» – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный результат – ничья 1:1, учитывая трудности обеих команд в обороне и необходимость набрать хотя бы одно очко.

    Рекомендация: Ничья 1:1 за коэффициент 6.50

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 10:05
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