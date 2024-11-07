07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
4-3-1-2
1
Булка
3
Бар
55
Ндайшими
4
Данте
15
Бомбито
23
Луше
22
Камара
22
Н'Домбеле
10
Диоп
9
Лаборд
14
Мукоко
3-3-2-2
22
Тытонь
28
ван Рой
14
Лагербилке
5
Салах-Эддин
41
Бесселинк
6
Киоло
44
Регер
47
Лтайеф
11
Ротс
5
Ван Хоренбек
10
Ламмерс
22
Камара
92
Клосс
92
Клосс
22
Камара
9
Лаборд
27
Бога
27
Бога
9
Лаборд
4
Данте
26
Буанани
26
Буанани
4
Данте
22
Н'Домбеле
29
Гессан
29
Гессан
22
Н'Домбеле
14
Мукоко
50
Чо
50
Чо
14
Мукоко
11
Ротс
5
Куйперс
5
Куйперс
11
Ротс
41
Бесселинк
23
Садилек
23
Садилек
41
Бесселинк
6
Киоло
14
Влап
14
Влап
6
Киоло
47
Лтайеф
7
ван Берген
7
ван Берген
47
Лтайеф
10
Ламмерс
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
10
Ламмерс
Остались в запасе
Ницца
Твенте
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Sam Karssies
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Harrie Kuster
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
12
Victor Orakpo
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Sam Karssies
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Harrie Kuster
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Ницца - Твенте
3
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
14
Офсайды
1
1
Количество передач
454
468
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Твенте», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Твенте»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»