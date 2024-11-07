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  • «Ницца» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Ницца» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 19:35
Ницца
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
2 : 2
Завершен
Твенте
66' Ж. Бога 88' М. Чо
8' Д. Ротс 60' С. Ламмерс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
23
Том Луше
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
44
Юри Регер
(К) ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
12
Victor Orakpo
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Sam Karssies
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Harrie Kuster
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-3-1-2
1
Булка
3
Бар
55
Ндайшими
4
Данте
15
Бомбито
23
Луше
22
Камара
22
Н'Домбеле
10
Диоп
9
Лаборд
14
Мукоко
3-3-2-2
22
Тытонь
28
ван Рой
14
Лагербилке
5
Салах-Эддин
41
Бесселинк
6
Киоло
44
Регер
47
Лтайеф
11
Ротс
5
Ван Хоренбек
10
Ламмерс
22
Камара
92
Клосс
92
Клосс
22
Камара
9
Лаборд
27
Бога
27
Бога
9
Лаборд
4
Данте
26
Буанани
26
Буанани
4
Данте
22
Н'Домбеле
29
Гессан
29
Гессан
22
Н'Домбеле
14
Мукоко
50
Чо
50
Чо
14
Мукоко
11
Ротс
5
Куйперс
5
Куйперс
11
Ротс
41
Бесселинк
23
Садилек
23
Садилек
41
Бесселинк
6
Киоло
14
Влап
14
Влап
6
Киоло
47
Лтайеф
7
ван Берген
7
ван Берген
47
Лтайеф
10
Ламмерс
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
10
Ламмерс
Остались в запасе
Ницца
Твенте
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Sam Karssies
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Harrie Kuster
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
12
Victor Orakpo
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Sam Karssies
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Harrie Kuster
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Ницца - Твенте
3
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
14
Офсайды
1
1
Количество передач
454
468
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Твенте», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Твенте»

«Ницца» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Твенте Ницца
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