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    • Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «Бенфика», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «Бенфика», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    6 ноября на «Альянц Арене» «Бавария» принимает «Бенфику» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Обе команды демонстрируют высокую результативность, и предстоящая встреча обещает стать напряженным противостоянием.

    «Бавария»

    «Бавария» располагается на 23-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея на своем счету 3 очка. В последнем матче команда уступила «Барселоне» со счетом 1:4, но в целом находится в отличной форме. «Бавария» отличается высокой результативностью, забив 17 голов в последних пяти играх, и стабильной обороной, пропустив всего 4 гола. Лидер атаки – Харри Кейн, забивший 17 мячей в 14 играх, – продолжает демонстрировать высокий уровень. На домашней арене «Бавария» особенно сильна, что делает ее фаворитом в этом поединке.

    Последние матчи «Баварии»:

    «Бенфика»

    «Бенфика» набрала 6 очков и занимает 13-е место в турнире. В последнем матче Лиги чемпионов португальская команда уступила «Фейеноорду» (1:3), но продолжает уверенно играть в домашних турнирах, победив в последних трех матчах. «Бенфика» демонстрирует хорошую атакующую игру, забив 13 голов за последние пять встреч. Основная ударная сила команды – Керем Актюркоглу, забивший 8 мячей в 10 матчах. Однако игра на выезде против «Баварии» потребует от «Бенфики» более надежной обороны.

    Последние матчи «Бенфики»:

    Личные встречи

    История очных встреч полностью на стороне «Баварии», которая выиграла четыре последних матча против «Бенфики» с общей разницей 16:5. «Бавария» традиционно доминирует в этих играх, особенно на своем поле, где португальский клуб испытывает трудности в атаке.

    Последние встречи:

    • «Бавария» 5:2 «Бенфика»
    • «Бенфика» 0:4 «Бавария»
    • «Бавария» 5:1 «Бенфика»
    • «Бенфика» 0:2 «Бавария»

    Статистика

    «Бавария»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 17
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия забитых голов: 6 матчей подряд

    «Бенфика»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия побед: 3 матча подряд

    Прогноз на матч «Бавария» – «Бенфика»

    С учетом текущей формы и домашнего преимущества «Баварии», ожидается, что мюнхенский клуб доминирует в этой встрече. В то же время «Бенфика» не упустит возможности отличиться на фоне слабых мест в обороне «Баварии». Вероятным исходом видится победа «Баварии» с комфортным отрывом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Баварии» – коэффициент 1.40
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Баварии» за коэффициент 1.40.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный счет матча – 3:1 в пользу «Баварии».

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Баварии» за 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2024 10:02
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