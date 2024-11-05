6 ноября на «Альянц Арене» «Бавария» принимает «Бенфику» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Обе команды демонстрируют высокую результативность, и предстоящая встреча обещает стать напряженным противостоянием.

«Бавария»

«Бавария» располагается на 23-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея на своем счету 3 очка. В последнем матче команда уступила «Барселоне» со счетом 1:4, но в целом находится в отличной форме. «Бавария» отличается высокой результативностью, забив 17 голов в последних пяти играх, и стабильной обороной, пропустив всего 4 гола. Лидер атаки – Харри Кейн, забивший 17 мячей в 14 играх, – продолжает демонстрировать высокий уровень. На домашней арене «Бавария» особенно сильна, что делает ее фаворитом в этом поединке.

Последние матчи «Баварии»:

«Бенфика»

«Бенфика» набрала 6 очков и занимает 13-е место в турнире. В последнем матче Лиги чемпионов португальская команда уступила «Фейеноорду» (1:3), но продолжает уверенно играть в домашних турнирах, победив в последних трех матчах. «Бенфика» демонстрирует хорошую атакующую игру, забив 13 голов за последние пять встреч. Основная ударная сила команды – Керем Актюркоглу, забивший 8 мячей в 10 матчах. Однако игра на выезде против «Баварии» потребует от «Бенфики» более надежной обороны.

Последние матчи «Бенфики»:

Личные встречи

История очных встреч полностью на стороне «Баварии», которая выиграла четыре последних матча против «Бенфики» с общей разницей 16:5. «Бавария» традиционно доминирует в этих играх, особенно на своем поле, где португальский клуб испытывает трудности в атаке.

Последние встречи:

Статистика

«Бавария»

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 17

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия забитых голов: 6 матчей подряд

«Бенфика»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия побед: 3 матча подряд

Прогноз на матч «Бавария» – «Бенфика»

С учетом текущей формы и домашнего преимущества «Баварии», ожидается, что мюнхенский клуб доминирует в этой встрече. В то же время «Бенфика» не упустит возможности отличиться на фоне слабых мест в обороне «Баварии». Вероятным исходом видится победа «Баварии» с комфортным отрывом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Баварии» – коэффициент 1.40

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Баварии» за коэффициент 1.40.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный счет матча – 3:1 в пользу «Баварии».

Рекомендация: 3:1 в пользу «Баварии» за 9.00.

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