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  • «Бавария» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

«Бавария» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

6 ноября 2024, 21:50
Бавария
06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 0
Завершен
Бенфика
67' Д. Мусиала
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Фредрик Эушнес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Бавария
23
Макс Шмитт
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
12
Флорентину
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
6
Киммих
36
Палинья
27
Лаймер
17
Олисе
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
3-3-2-1-1
1
Трубин
44
Араужо
14
Силва
30
Отаменди
12
Каборе
8
Эушнес
18
Каррерас
8
Саншеш
10
Кекчю
7
Актюркоглу
11
Амдуни
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
11
Амдуни
19
Бесте
19
Бесте
11
Амдуни
7
Актюркоглу
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Актюркоглу
8
Саншеш
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
8
Саншеш
10
Кекчю
19
Кабрал
19
Кабрал
10
Кекчю
12
Каборе
14
Павлидис
14
Павлидис
12
Каборе
Остались в запасе
Бавария
Бенфика
23
Макс Шмитт
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
23
Макс Шмитт
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Бавария - Бенфика
1
2
Всего ударов по воротам
23
1
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
0
Нарушения
8
8
Офсайды
1
3
Количество передач
873
315
Сейвы
0
9
Точность передач %
93
79
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Бенфики», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Бенфика»

«Бавария» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бенфика Бавария
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