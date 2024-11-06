06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-2-1-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
6
Киммих
36
Палинья
27
Лаймер
17
Олисе
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
3-3-2-1-1
1
Трубин
44
Араужо
14
Силва
30
Отаменди
12
Каборе
8
Эушнес
18
Каррерас
8
Саншеш
10
Кекчю
7
Актюркоглу
11
Амдуни
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
11
Амдуни
19
Бесте
19
Бесте
11
Амдуни
7
Актюркоглу
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Актюркоглу
8
Саншеш
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
8
Саншеш
10
Кекчю
19
Кабрал
19
Кабрал
10
Кекчю
12
Каборе
14
Павлидис
14
Павлидис
12
Каборе
Остались в запасе
Бавария
Бенфика
23
Макс Шмитт
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
23
Макс Шмитт
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Бавария - Бенфика
1
2
Всего ударов по воротам
23
1
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
0
Нарушения
8
8
Офсайды
1
3
Количество передач
873
315
Сейвы
0
9
Точность передач %
93
79
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Бенфики», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Бенфика»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»