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    • Прогноз на точный счет матча «Црвена Звезда» – «Барселона», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Црвена Звезда» – «Барселона», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    6 ноября на стадионе «Райко Митич» «Црвена Звезда» встретится с «Барселоной» в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Для сербского клуба это возможность прервать серию поражений, в то время как «Барселона» продолжает борьбу за лидерство в группе.

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» занимает 33-е место с 0 очков и пытается улучшить свое положение. Команда Шерифа Ндиайе проявляет агрессию в атаке: в последних пяти играх на счету клуба 21 забитый гол. Однако в Лиге чемпионов результаты не столь успешны – «Црвена Звезда» проиграла все три матча и пропустила 7 голов. Домашняя арена может дать команде дополнительное преимущество, но главной задачей станет усиление защиты против мощной атаки соперника.

    Последние матчи «Црвены Звезды»:

    • «Црвена Звезда» 3:0 «Войводина»
    • «Текстилац» 0:7 «Црвена Звезда»
    • «Спартак Суботица» 1:5 «Црвена Звезда»
    • «Монако» 5:1 «Црвена Звезда»
    • «Црвена Звезда» 5:1 «Раднички Ниш»

    «Барселона»

    «Барселона» набрала 6 очков и занимает 10-е место, уверенно двигаясь к выходу в плей-офф. Испанский гранд находится в отличной форме, победив в последних шести матчах и продемонстрировав отличную результативность – 19 голов в пяти играх. Роберт Левандовски, ведущий бомбардир с 17 голами, стал ключевым игроком в атаке. В последних трех матчах Лиги чемпионов «Барселона» пропустила лишь трижды, что подчеркивает надeжность их обороны.

    Последние матчи «Барселоны»:

    Личные встречи

    У команд нет официальных личных встреч, что добавляет интриги в предстоящий матч. Обе команды могут удивить, однако «Барселона» с ее опытными игроками выглядит фаворитом.

    Статистика

    «Црвена Звезда»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 4.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 21
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия забитых голов: 6 матчей подряд

    «Барселона»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.80, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 19
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия побед: 6 матчей подряд

    Прогноз на матч «Црвена Звезда» – «Барселона»

    «Барселона» считается фаворитом, учитывая их мощное нападение и стабильную оборону. Однако, принимая во внимание высокую результативность «Црвены Звезды» на домашнем поле, можно ожидать, что сербская команда тоже отметится голом. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей в два мяча.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Барселоны» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный счет матча – 3:1 в пользу «Барселоны».

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Барселоны» за 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2024 09:59
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