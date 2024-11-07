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    Флик прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в ЛЧ

    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги выигранного матча с «Црвеной Звездой».

    • Команды встречались в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
    • Каталонцы победили на выезде со счетом 5:2.

    «Три важных очка. В этом турнире непросто выигрывать в гостях. Я очень доволен. Ценю то, что мы сделали.

    Мы хорошо действовали с мячом, защищались и прессинговали. Соперник тоже здорово сыграл, против них трудно защищаться, потому что они понимают, что делать с мячом. Но моя команда действовала собранно», – сказал Флик.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Marca

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    07.11.2024 08:32
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