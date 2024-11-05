Месси может вернуться в «Барсу», «Ман Сити» готов заплатить 150 миллионов за игрока «Реала», где пройдет стажировку Мостовой и другие новости

Стала известна позиция «Спартака» по Пруцеву

«Реал» недоволен вкладом Мбаппе в оборонительные действия

Экс-арбитр Федотов сказал, на сколько матчей дисквалифицируют Рошу и Литвинова

Мостовой назвал клуб РПЛ, в котором пройдет стажировку

«Зенит» озвучил диагноз травмированного Латышонка

«Манчестер Сити» готов заплатить 150 миллионов за футболиста «Реала»

Месси может вернуться в «Барселону»: подробности

Анчелотти раскрыл реакцию Винисиуса на итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» – в «Реале» заранее знали, что бразилец не выиграет

Неймар травмировался во втором матче после годичного восстановления

Рауль может возглавить сборную Армении