5 ноября на стадионе «Жозе Алваладе» «Спортинг» принимает «Манчестер Сити» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Ожидается противостояние двух команд, которые демонстрируют высокую результативность и атакующую игру.

«Спортинг» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал 7 очков, занимая 8-е место в турнирной таблице. Команда уверенно идет по турниру, выиграв три последних матча и демонстрируя отличную результативность. Виктор Дьокереш, забивший 20 голов в 16 матчах, является ключевым игроком атаки. В последних пяти играх «Спортинг» забил 15 голов и пропустил лишь 3, показывая хорошую игру в обороне. Средняя результативность команды – 3.00 гола за игру за последние пять матчей.

Последние матчи «Спортинга»:

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уверенно лидирует, набрав 7 очков после трех туров. Команда Эрлинга Холанда, забившего 14 голов в 14 матчах, имеет лучшую разницу мячей в турнире (+9). В последних пяти играх «Сити» забил 10 голов, при этом пропустив 5. Средняя результативность команды составляет 2.00 гола за игру. В то же время оборона «Манчестер Сити» не безупречна – команда пропускает в среднем 1.00 гола за игру за последние пять матчей.

Последние матчи «Манчестер Сити»:

Личные встречи

История очных встреч показывает, что «Манчестер Сити» имеет опыт крупной победы над «Спортингом» (5:0 в 2022 году), но также были матчи, где «Спортинг» демонстрировал сопротивление и выигрывал. Последняя встреча в 2022 году в Манчестере завершилась безголевой ничьей.

Статистика

«Спортинг»

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.60

Победная серия: 6 матчей

Забивает в последних 30 матчах подряд

«Манчестер Сити»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00

Серия без поражений в Лиге чемпионов: 3 матча

Забивает в 10 последних матчах

Прогноз на матч «Спортинг» – «Манчестер Сити»

Обе команды в отличной форме и имеют мощные атакующие линии. «Манчестер Сити» приедет на матч с целью взять реванш за предыдущие встречи и закрепить лидерство. «Спортинг», в свою очередь, использует фактор домашнего поля и свою уверенность для того, чтобы дать отпор сопернику. Вероятен обмен голами и высокий темп игры.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.95

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Манчестер Сити» за коэффициент 9.00.

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