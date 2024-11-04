5 ноября на стадионе «Жозе Алваладе» «Спортинг» принимает «Манчестер Сити» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Ожидается противостояние двух команд, которые демонстрируют высокую результативность и атакующую игру.
«Спортинг»
«Спортинг» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал 7 очков, занимая 8-е место в турнирной таблице. Команда уверенно идет по турниру, выиграв три последних матча и демонстрируя отличную результативность. Виктор Дьокереш, забивший 20 голов в 16 матчах, является ключевым игроком атаки. В последних пяти играх «Спортинг» забил 15 голов и пропустил лишь 3, показывая хорошую игру в обороне. Средняя результативность команды – 3.00 гола за игру за последние пять матчей.
Последние матчи «Спортинга»:
- «Спортинг» 5:1 «Эштрела»
- «Спортинг» 3:1 «Насьонал»
- «Фамаликан» 0:3 «Спортинг»
- «Штурм» 0:2 «Спортинг» (Лига чемпионов)
- «Портимоненсе» 1:2 «Спортинг»
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» уверенно лидирует, набрав 7 очков после трех туров. Команда Эрлинга Холанда, забившего 14 голов в 14 матчах, имеет лучшую разницу мячей в турнире (+9). В последних пяти играх «Сити» забил 10 голов, при этом пропустив 5. Средняя результативность команды составляет 2.00 гола за игру. В то же время оборона «Манчестер Сити» не безупречна – команда пропускает в среднем 1.00 гола за игру за последние пять матчей.
Последние матчи «Манчестер Сити»:
- «Борнмут» 2:1 «Манчестер Сити»
- «Тоттенхэм» 2:1 «Манчестер Сити» (Кубок лиги)
- «Манчестер Сити» 1:0 «Саутгемптон»
- «Манчестер Сити» 5:0 «Спарта Прага» (Лига чемпионов)
- «Вулверхэмптон» 1:2 «Манчестер Сити»
Личные встречи
История очных встреч показывает, что «Манчестер Сити» имеет опыт крупной победы над «Спортингом» (5:0 в 2022 году), но также были матчи, где «Спортинг» демонстрировал сопротивление и выигрывал. Последняя встреча в 2022 году в Манчестере завершилась безголевой ничьей.
Статистика
«Спортинг»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.60
- Победная серия: 6 матчей
- Забивает в последних 30 матчах подряд
«Манчестер Сити»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
- Серия без поражений в Лиге чемпионов: 3 матча
- Забивает в 10 последних матчах
Прогноз на матч «Спортинг» – «Манчестер Сити»
Обе команды в отличной форме и имеют мощные атакующие линии. «Манчестер Сити» приедет на матч с целью взять реванш за предыдущие встречи и закрепить лидерство. «Спортинг», в свою очередь, использует фактор домашнего поля и свою уверенность для того, чтобы дать отпор сопернику. Вероятен обмен голами и высокий темп игры.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.95
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Манчестер Сити» за коэффициент 9.00.
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