Казаков объяснил, почему серебро Слуцкого в Китае – это успех

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал серебро «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого.

«Начались споры – второе место Слуцкого в Китае это успех или нет, учитывая, что несколько туров назад он был лидером лиги.

Это удача и безусловная.

Во-первых, он вернулся после довольно долгой медиапаузы в качестве действующего тренера и перезагрузил карьеру – новым чемпионатом, полностью проведенным сезоном, да и приличным контрактом тоже. Он снова тренер, а не шоумен – в восприятии большинства.

Во-вторых, если Леонид с его агентом отчетливо делают акцент на зарубежье, это хороший кейс для следующих предложений.

В-третьих, каким бы таинственным и неизведанным для нас ни был бы чемпионат Китая, о нем в России писали исключительно в связи со Слуцким – и его медийность здесь сыграла огромную роль. Андрей Чернышев давно работает в иностранных лигах, оставаясь без предложений на родине, но о нем, как и о его командах, наши СМИ не пишут. За Слуцким в этом сезоне следили с первого же матча.

Поможет ли работа Леонида другим нашим тренерам получить предложение из Китая? Не думаю. Дело в агенте. Китай – закрытый мир. А с иностранными агентами другие наши тренеры не работают», – написал Казаков.