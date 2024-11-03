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    • Казаков объяснил, почему серебро Слуцкого в Китае – это успех

    Казаков объяснил, почему серебро Слуцкого в Китае – это успех

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал серебро «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого.

    «Начались споры – второе место Слуцкого в Китае это успех или нет, учитывая, что несколько туров назад он был лидером лиги.

    Это удача и безусловная.

    Во-первых, он вернулся после довольно долгой медиапаузы в качестве действующего тренера и перезагрузил карьеру – новым чемпионатом, полностью проведенным сезоном, да и приличным контрактом тоже. Он снова тренер, а не шоумен – в восприятии большинства.

    Во-вторых, если Леонид с его агентом отчетливо делают акцент на зарубежье, это хороший кейс для следующих предложений.

    В-третьих, каким бы таинственным и неизведанным для нас ни был бы чемпионат Китая, о нем в России писали исключительно в связи со Слуцким – и его медийность здесь сыграла огромную роль. Андрей Чернышев давно работает в иностранных лигах, оставаясь без предложений на родине, но о нем, как и о его командах, наши СМИ не пишут. За Слуцким в этом сезоне следили с первого же матча.

    Поможет ли работа Леонида другим нашим тренерам получить предложение из Китая? Не думаю. Дело в агенте. Китай – закрытый мир. А с иностранными агентами другие наши тренеры не работают», – написал Казаков.

    • Агент Слуцкого – Кристиан Эмиле. Он же устраивал тренера в «Халл Сити», «Витесс».
    • Контракт россиянина с «Шэньхуа» истекает в декабре.
    • «Шэньхуа» взял серебро Суперлиги впервые с 2008 года.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    03.11.2024 11:14
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1730626097
    ...быть в шаге от золота и довольствоваться серебром - это с какой стороны смотреть, а сторон этих несчитанно. Можно сказать и так, что жив-здоров - уже успех!) А можно сказать, что просрал чемпионство(...
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    Интерес
    1730626560
    ВВП товарища Си попросит,чтобы сбагрить Мостового.Тот пусть доказывает свою состоятельность с презираемого им низу,а не трындит здесь.
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