4 ноября на стадионе «Карло Кастеллани» пройдет матч между «Эмполи» и «Комо» в рамках 11 тура Серии А. Обе команды стремятся прервать свои неудачные серии и заработать важные очки в турнире.
«Эмполи»
«Эмполи» находится на 12-й строчке с 11 очками после 10 туров. Команда не может выиграть в последних пяти играх, пропуская в четырех из них. В атаке команда испытывает трудности, забив всего два мяча за последние пять встреч. Лучший бомбардир команды – Лоренцо Коломбо, который на данный момент имеет три гола в сезоне. Домашний стадион может сыграть ключевую роль, чтобы вдохновить команду на более уверенную игру.
Последние матчи «Эмполи»:
- Эмполи 0:3 Интер
- Парма 1:1 Эмполи
- Эмполи 0:1 Наполи
- Лацио 2:1 Эмполи
- Эмполи 0:0 Фиорентина
«Комо»
«Комо» занимает 15-е место с 9 очками и также находится в непростой ситуации, не побеждая в четырех последних играх. Команда страдает от проблем в обороне, пропуская в 11 матчах подряд. Патрик Кутроне – лидер атак «Комо», забивший пять голов в сезоне. В последних пяти играх команда забила шесть мячей, но также пропустила двенадцать, что указывает на нестабильность и открытый стиль игры.
Последние матчи «Комо»:
- Комо 1:5 Лацио
- Торино 1:0 Комо
- Комо 1:1 Парма
- Наполи 3:1 Комо
- Комо 3:2 Верона
Личные встречи
История встреч между этими командами показывает равные противостояния, хотя и с давней историей. Последние официальные встречи прошли более 20 лет назад, поэтому они менее актуальны для текущей оценки. Тем не менее, фактор истории может внести небольшую психологическую составляющую в предстоящий матч.
Последние встречи:
- Эмполи 0:0 Комо (Серия А, 2003)
- Комо 0:2 Эмполи (Серия А, 2002)
Статистика
«Эмполи»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 2
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия без побед: 5 матчей
«Комо»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
- Серия пропущенных голов: 11 матчей подряд
Прогноз на матч «Эмполи» – «Комо»
Игра обещает быть напряженной с обилием борьбы. Обе команды демонстрируют проблемы в защите, что может привести к обмену голами. Учитывая текущую форму и статистику, вероятнее всего, игра завершится результативной ничьей.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Ничья – коэффициент 3.30
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится ничья с голами.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.
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