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    • Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Комо», Серия А, 4 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Комо», Серия А, 4 ноября 2024 года

    4 ноября на стадионе «Карло Кастеллани» пройдет матч между «Эмполи» и «Комо» в рамках 11 тура Серии А. Обе команды стремятся прервать свои неудачные серии и заработать важные очки в турнире.

    «Эмполи»

    «Эмполи» находится на 12-й строчке с 11 очками после 10 туров. Команда не может выиграть в последних пяти играх, пропуская в четырех из них. В атаке команда испытывает трудности, забив всего два мяча за последние пять встреч. Лучший бомбардир команды – Лоренцо Коломбо, который на данный момент имеет три гола в сезоне. Домашний стадион может сыграть ключевую роль, чтобы вдохновить команду на более уверенную игру.

    Последние матчи «Эмполи»:

    • Эмполи 0:3 Интер
    • Парма 1:1 Эмполи
    • Эмполи 0:1 Наполи
    • Лацио 2:1 Эмполи
    • Эмполи 0:0 Фиорентина

    «Комо»

    «Комо» занимает 15-е место с 9 очками и также находится в непростой ситуации, не побеждая в четырех последних играх. Команда страдает от проблем в обороне, пропуская в 11 матчах подряд. Патрик Кутроне – лидер атак «Комо», забивший пять голов в сезоне. В последних пяти играх команда забила шесть мячей, но также пропустила двенадцать, что указывает на нестабильность и открытый стиль игры.

    Последние матчи «Комо»:

    • Комо 1:5 Лацио
    • Торино 1:0 Комо
    • Комо 1:1 Парма
    • Наполи 3:1 Комо
    • Комо 3:2 Верона

    Личные встречи

    История встреч между этими командами показывает равные противостояния, хотя и с давней историей. Последние официальные встречи прошли более 20 лет назад, поэтому они менее актуальны для текущей оценки. Тем не менее, фактор истории может внести небольшую психологическую составляющую в предстоящий матч.

    Последние встречи:

    • Эмполи 0:0 Комо (Серия А, 2003)
    • Комо 0:2 Эмполи (Серия А, 2002)

    Статистика

    «Эмполи»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 2
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия без побед: 5 матчей

    «Комо»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
    • Серия пропущенных голов: 11 матчей подряд

    Прогноз на матч «Эмполи» – «Комо»

    Игра обещает быть напряженной с обилием борьбы. Обе команды демонстрируют проблемы в защите, что может привести к обмену голами. Учитывая текущую форму и статистику, вероятнее всего, игра завершится результативной ничьей.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
    • Ничья – коэффициент 3.30

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится ничья с голами.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 10:22
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