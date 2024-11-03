4 ноября на стадионе «Карло Кастеллани» пройдет матч между «Эмполи» и «Комо» в рамках 11 тура Серии А. Обе команды стремятся прервать свои неудачные серии и заработать важные очки в турнире.

«Эмполи»

«Эмполи» находится на 12-й строчке с 11 очками после 10 туров. Команда не может выиграть в последних пяти играх, пропуская в четырех из них. В атаке команда испытывает трудности, забив всего два мяча за последние пять встреч. Лучший бомбардир команды – Лоренцо Коломбо, который на данный момент имеет три гола в сезоне. Домашний стадион может сыграть ключевую роль, чтобы вдохновить команду на более уверенную игру.

Последние матчи «Эмполи»:

Эмполи 0:3 Интер

Парма 1:1 Эмполи

Эмполи 0:1 Наполи

Лацио 2:1 Эмполи

Эмполи 0:0 Фиорентина

«Комо»

«Комо» занимает 15-е место с 9 очками и также находится в непростой ситуации, не побеждая в четырех последних играх. Команда страдает от проблем в обороне, пропуская в 11 матчах подряд. Патрик Кутроне – лидер атак «Комо», забивший пять голов в сезоне. В последних пяти играх команда забила шесть мячей, но также пропустила двенадцать, что указывает на нестабильность и открытый стиль игры.

Последние матчи «Комо»:

Комо 1:5 Лацио

Торино 1:0 Комо

Комо 1:1 Парма

Наполи 3:1 Комо

Комо 3:2 Верона

Личные встречи

История встреч между этими командами показывает равные противостояния, хотя и с давней историей. Последние официальные встречи прошли более 20 лет назад, поэтому они менее актуальны для текущей оценки. Тем не менее, фактор истории может внести небольшую психологическую составляющую в предстоящий матч.

Последние встречи:

Эмполи 0:0 Комо (Серия А, 2003)

Комо 0:2 Эмполи (Серия А, 2002)

Статистика

«Эмполи»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия без побед: 5 матчей

«Комо»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

Серия пропущенных голов: 11 матчей подряд

Прогноз на матч «Эмполи» – «Комо»

Игра обещает быть напряженной с обилием борьбы. Обе команды демонстрируют проблемы в защите, что может привести к обмену голами. Учитывая текущую форму и статистику, вероятнее всего, игра завершится результативной ничьей.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Ничья – коэффициент 3.30

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится ничья с голами.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

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