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    • Прогноз на точный счет матча «Александрия» – «Полесье», Премьер-лига, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Александрия» – «Полесье», Премьер-лига, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Ника» состоится матч между «Александрией» и «Полесьем», одними из лидеров текущего сезона украинской Премьер-лиги. Обе команды демонстрируют хорошую форму и будут бороться за важные турнирные очки.

    «Александрия»

    «Александрия» занимает 2-е место в турнирной таблице с 26 очками и находится в отличной форме, не проигрывая в 15 матчах подряд. Команда демонстрирует уверенную игру, забивая в каждом из последних пяти матчей и имея средний показатель 2.40 забитых голов за игру. Александр Филиппов с 5 голами в 10 матчах является ключевой фигурой в атаке.

    Последние матчи «Александрии»:

    • UCSA 1:4 «Александрия» (Кубок)
    • «Александрия» 2:1 «Ингулец»
    • «Александрия» 1:0 «Ворскла»
    • «Александрия» 4:2 «Кривбасс» (товарищеский матч)
    • «Александрия» 1:1 «Рух»

    «Полесье»

    «Полесье» расположилось на 3-м месте с 22 очками и также демонстрирует стабильные результаты, не проигрывая в 15 последних матчах. Команда отличается крепкой обороной и забивает в среднем 1.60 гола за игру в последних пяти встречах. Александр Назаренко с 7 голами в 12 матчах является главным атакующим игроком команды.

    Последние матчи «Полесья»:

    Личные встречи

    В последних матчах между этими командами преимущество остается за «Полесьем», однако «Александрия» также имеет успешные результаты в очных встречах. Последняя игра завершилась победой «Александрии» со счетом 2:1.

    Последние встречи:

    • «Полесье» 1:2 «Александрия» (2024)
    • «Полесье» 0:0 «Александрия» (Кубок, 2023, победа «Полесья» по пенальти)
    • «Александрия» 0:3 «Полесье» (2023)

    Статистика

    «Александрия»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Полесье»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    Прогноз на матч «Александрия» – «Полесье»

    Игра обещает быть напряженной с активным участием обеих сторон в атаке. Оборонительные линии обеих команд могут столкнуться с трудностями, учитывая их предыдущие матчи. Ожидается упорное противостояние с забитыми мячами с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Ничья – коэффициент 3.30

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится ничья с активными действиями в атаке.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 11.00.

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    «Александрия» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 11:26
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