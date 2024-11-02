3 ноября на стадионе «Ника» состоится матч между «Александрией» и «Полесьем», одними из лидеров текущего сезона украинской Премьер-лиги. Обе команды демонстрируют хорошую форму и будут бороться за важные турнирные очки.

«Александрия»

«Александрия» занимает 2-е место в турнирной таблице с 26 очками и находится в отличной форме, не проигрывая в 15 матчах подряд. Команда демонстрирует уверенную игру, забивая в каждом из последних пяти матчей и имея средний показатель 2.40 забитых голов за игру. Александр Филиппов с 5 голами в 10 матчах является ключевой фигурой в атаке.

Последние матчи «Александрии»:

«Полесье»

«Полесье» расположилось на 3-м месте с 22 очками и также демонстрирует стабильные результаты, не проигрывая в 15 последних матчах. Команда отличается крепкой обороной и забивает в среднем 1.60 гола за игру в последних пяти встречах. Александр Назаренко с 7 голами в 12 матчах является главным атакующим игроком команды.

Последние матчи «Полесья»:

Личные встречи

В последних матчах между этими командами преимущество остается за «Полесьем», однако «Александрия» также имеет успешные результаты в очных встречах. Последняя игра завершилась победой «Александрии» со счетом 2:1.

Последние встречи:

«Полесье» 1:2 «Александрия» (2024)

«Полесье» 0:0 «Александрия» (Кубок, 2023, победа «Полесья» по пенальти)

«Александрия» 0:3 «Полесье» (2023)

Статистика

«Александрия»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Полесье»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Александрия» – «Полесье»

Игра обещает быть напряженной с активным участием обеих сторон в атаке. Оборонительные линии обеих команд могут столкнуться с трудностями, учитывая их предыдущие матчи. Ожидается упорное противостояние с забитыми мячами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Ничья – коэффициент 3.30

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится ничья с активными действиями в атаке.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 11.00.