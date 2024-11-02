3 ноября на стадионе «Ника» состоится матч между «Александрией» и «Полесьем», одними из лидеров текущего сезона украинской Премьер-лиги. Обе команды демонстрируют хорошую форму и будут бороться за важные турнирные очки.
«Александрия»
«Александрия» занимает 2-е место в турнирной таблице с 26 очками и находится в отличной форме, не проигрывая в 15 матчах подряд. Команда демонстрирует уверенную игру, забивая в каждом из последних пяти матчей и имея средний показатель 2.40 забитых голов за игру. Александр Филиппов с 5 голами в 10 матчах является ключевой фигурой в атаке.
Последние матчи «Александрии»:
- UCSA 1:4 «Александрия» (Кубок)
- «Александрия» 2:1 «Ингулец»
- «Александрия» 1:0 «Ворскла»
- «Александрия» 4:2 «Кривбасс» (товарищеский матч)
- «Александрия» 1:1 «Рух»
«Полесье»
«Полесье» расположилось на 3-м месте с 22 очками и также демонстрирует стабильные результаты, не проигрывая в 15 последних матчах. Команда отличается крепкой обороной и забивает в среднем 1.60 гола за игру в последних пяти встречах. Александр Назаренко с 7 голами в 12 матчах является главным атакующим игроком команды.
Последние матчи «Полесья»:
- «Полесье» 2:1 «Кривбасс» (Кубок)
- «Полесье» 1:1 «Колос»
- «Полесье» 0:0 «Левый берег»
- «Полесье» 2:1 «Ворскла»
- «Карпаты» 1:3 «Полесье»
Личные встречи
В последних матчах между этими командами преимущество остается за «Полесьем», однако «Александрия» также имеет успешные результаты в очных встречах. Последняя игра завершилась победой «Александрии» со счетом 2:1.
Последние встречи:
- «Полесье» 1:2 «Александрия» (2024)
- «Полесье» 0:0 «Александрия» (Кубок, 2023, победа «Полесья» по пенальти)
- «Александрия» 0:3 «Полесье» (2023)
Статистика
«Александрия»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
«Полесье»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
Прогноз на матч «Александрия» – «Полесье»
Игра обещает быть напряженной с активным участием обеих сторон в атаке. Оборонительные линии обеих команд могут столкнуться с трудностями, учитывая их предыдущие матчи. Ожидается упорное противостояние с забитыми мячами с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Ничья – коэффициент 3.30
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится ничья с активными действиями в атаке.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 11.00.