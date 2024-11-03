03.11.2024, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
3-3-3-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
5
Калюжный
15
Мишнев
31
Шабанов
55
Альвина
59
Козак
5
Жеовани
9
Филиппов
4-1-1-3-1
1
Кудрик
29
Смоляков
34
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
8
Бабенко
7
Назаренко
30
Леднев
11
Гуцуляк
90
55
Альвина
23
Копина
23
Копина
55
Альвина
15
Мишнев
8
Смирный
8
Смирный
15
Мишнев
5
Жеовани
21
Беляев
21
Беляев
5
Жеовани
59
Козак
6
Ковалец
6
Ковалец
59
Козак
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
55
Крушинский
6
Коста
6
Коста
55
Крушинский
30
Леднев
95
Мустафаев
95
Мустафаев
30
Леднев
Остались в запасе
Александрия
Полесье
1
Виктор Долгий
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
23
Евгений Волынец
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Luifer Hernández
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
Остались в запасе
23
Евгений Волынец
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Luifer Hernández
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Александрия - Полесье
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Полесья», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Полесье»
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Источник: «Бомбардир»