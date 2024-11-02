Рабинер подробно объяснил, почему «Матч ТВ» не достоин поздравления с днем рождения

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер накануне предпочел не поздравлять «Матч ТВ» с девятилетием.

Холдинг основан в 2015 году по поручению президента Владимира Путина.

Название «Матч ТВ» придумал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Матч ТВ» эксклюзивно в России транслирует РПЛ.

«День рождения «Матч ТВ». Поздравлять ли?

Отдельных людей – комментаторов, журналистов, продюсеров трансляций, представителей многих других специализаций, которых знаю, уважаю и вижу, как они честно делают свое дело, – конечно, поздравляю.

Саму структуру, где может уже годами существовать такая программа, как «Есть тема», и процветать такие ведущие, как Антон Анисимов, от души поздравить никакой политес меня не заставит.

Был великолепный «НТВ-плюс» с россыпью совершенно разных творцов, с уникальной Анной Владимировной Дмитриевой во главе. Канал непохожих друг на друга Василия Уткина и Юрия Розанова, Александра Шмурнова и Алексея Андронова, Кирилла Дементьева и раннего Георгия Черданцева. Канал, где нашлась своя ниша легендарному Владимиру Маслаченко. Канал, где дали творческий толчок тем, кто солирует сегодня, – Константину Геничу, Дмитрию Шнякину, Роману Нагучеву и другим.

Канал – что самое главное – несравнимой с «Матчем» свободы.

Единственное, чего у «Плюса» было мало – это денег. Что не позволяло делать какие-то масштабные, требовавшие серьезных вложений проекты. Несчетное бабло – иначе это не назовешь – пришло с появлением «Матча».

Там деньги поначалу до такой степени было некуда девать, что Тина Канделаки посылала корреспондента с оператором куда-то в Юго-Восточную Азию только для того, чтобы записать примерно 30-секундное поздравление с созданием канала от Марии Шараповой. Комментаторы рассказывали мне об этом, находясь в шоке от факта (неужто стрингера на месте нельзя было для такой элементарной записи найти?), но надеясь, что им за счет этих денег дадут развернуться с идеями.

А им вместо этого начали затыкать рты.

С приходом больших денег на «Матче» начали убивать свободу слова и творчества, унифицировать, подавлять разнообразие. Очень быстро началось – минус Уткин, минус Андронов, минус Дементьев, минус Елагин. Зато – нарядные костюмы, роскошные студии...

Канделаки и ее команда, не просто не понимающие спорт, а главное, не любящие его, начали превращать спортивное ТВ в то, что когда-то сказал Олег Романцев об одном из своих новичков: «Пирожок ни с чем».

В середине десятых нам обещали какое-то фантастическое спортивное телевидение с зашкаливающими рейтингами. И где они? Что дало это замещение людей – деньгами? Недавняя потеря ЛЧ – катастрофа. Ни один зарубежный чемпионат ее и близко не стоит.

Начальником над комментаторами в какой-то момент поставили Валерия Карпина. Что из этого вышло – в пылу недавнего конфликта стало еще понятнее. Люди разговаривали на разных языках, и это было ясно с самого начала. И общего так и не нашли.

С Леонидом Слуцким на его месте в силу его интеллигентной манеры общения с людьми получиться могло. С Карпиным, неотъемлемая часть натуры которого – дерзость и безапелляционность, общий язык в работе могут найти футболисты, его братья по крови. Но не комментаторы, в большинстве своем вышедшие из совсем другой среды.

Повторяю – талантливых людей на «Матче» все равно немало, и они делают что могут в сложившихся обстоятельствах. Спасибо им за это, и я, в отличие от Карпина, звук никогда не выключаю. Открытием последних лет для меня, например, стал Станислав Минин. Жаль, ему мало дают комментировать РПЛ.

Но настоящим российским спортивным телевидением для меня остается «НТВ-Плюс» с боссом в лице Дмитриевой, программой-хедлайнером «Футбольный клуб» с Уткиным, острейшими дискуссиями Андронова и Шмурнова, невероятными для живого комментария наблюдениями и формулировками Розанова, неподражаемым олдскулом Маслаченко, влетавшим в студию программы «8/16» в атласном шарфе.

Они все были очень разными, и им никто ничего не запрещал. Их талант и свобода вызывали настоящие человеческие чувства. И попробовал бы кто-то там кого-то уволить за неосторожное слово через голову Дмитриевой.

И последнее, что могло бы при ней, да и при Уткине как руководителе (при всей его сложности) произойти – это появление такой дряни, как «Есть тема», и ее «ведущего».

Вот из-за всего этого я и не могу поздравить «Матч ТВ» как организацию с днем рождения.

«Плюс», родись назад!» – написал Рабинер.