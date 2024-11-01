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    • Прогноз на точный счет матча «Осасуна» – «Вальядолид», Ла Лига, 02 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Осасуна» – «Вальядолид», Ла Лига, 02 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «Эль-Садар» «Осасуна» примет «Вальядолид» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Обе команды стремятся закрепиться в середине турнирной таблицы, и предстоящий матч обещает быть напряженным, учитывая атакующий потенциал обеих сторон.

    «Осасуна»

    «Осасуна» уверенно стартовала в текущем сезоне и занимает 8-е место в таблице с 18 очками. Команда впечатляет стабильностью, выиграв у «Реала Сосьедада» (2:0) и устроив настоящее шоу в матче с «Барселоной» (4:2). Анте Будимир является ключевым игроком в атаке с 5 забитыми голами в 11 матчах. В последних пяти играх «Осасуна» забила 8 голов, демонстрируя хорошую результативность, однако защита иногда дает сбои – команда пропустила 5 голов за этот же период.

    Последние матчи «Осасуны»:

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» в текущем сезоне идет тяжело и занимает предпоследнее, 19-е место, с 8 очками. Тем не менее, команда демонстрирует неплохие показатели в атаке, забивая в каждом из последних пяти матчей, а недавняя победа в Кубке над «Астуром» (4:1) добавляет оптимизма. Лучший бомбардир команды Кике Перес пока забил всего 2 мяча, и команде явно не хватает стабильности. В то же время «Вальядолид» достаточно уязвим в обороне, пропуская по два гола в среднем за матч за последние пять игр.

    Последние матчи «Вальядолида»:

    Личные встречи

    В последних встречах «Осасуна» продемонстрировала определенное преимущество: команда не пропускала в четырех последних матчах против «Вальядолида». За восемь последних встреч оба коллектива показывали равную игру, и шансы были практически одинаковыми. В целом, очные встречи нередко завершались вничью или минимальной победой одной из сторон.

    Последние встречи:

    • «Вальядолид» 0:0 «Осасуна»
    • «Осасуна» 2:0 «Вальядолид»
    • «Вальядолид» 0:2 «Осасуна» (товарищеский матч)

    Статистика

    «Осасуна»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00
    • Забивает в 4 последних матчах подряд
    • Не пропускает от «Вальядолида» в 4 последних матчах

    «Вальядолид»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.00
    • Забивает в последних 7 матчах
    • Пропускает в 7 последних матчах подряд

    Прогноз на матч «Осасуна» – «Вальядолид»

    «Осасуна» подходит к матчу с преимуществом на своем поле, демонстрируя уверенность в нападении и стабильную оборону. У «Вальядолида» также есть потенциал для атаки, но проблемы в обороне могут стать ключевым фактором в этой встрече. Скорее всего, «Осасуна» сможет использовать слабые стороны обороны соперника и возьмет три очка.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Осасуны» – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Осасуны» за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа хозяев с результатом 2:1.Рекомендация: 2:1 в пользу «Осасуны» за 7.00.

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    «Осасуна» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 10:47
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