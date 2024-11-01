2 ноября на стадионе «Эль-Садар» «Осасуна» примет «Вальядолид» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Обе команды стремятся закрепиться в середине турнирной таблицы, и предстоящий матч обещает быть напряженным, учитывая атакующий потенциал обеих сторон.
«Осасуна»
«Осасуна» уверенно стартовала в текущем сезоне и занимает 8-е место в таблице с 18 очками. Команда впечатляет стабильностью, выиграв у «Реала Сосьедада» (2:0) и устроив настоящее шоу в матче с «Барселоной» (4:2). Анте Будимир является ключевым игроком в атаке с 5 забитыми голами в 11 матчах. В последних пяти играх «Осасуна» забила 8 голов, демонстрируя хорошую результативность, однако защита иногда дает сбои – команда пропустила 5 голов за этот же период.
Последние матчи «Осасуны»:
- «Реал Сосьедад» 0:2 «Осасуна»
- «Осасуна» 1:2 «Бетис»
- «Хетафе» 1:1 «Осасуна»
- «Осасуна» 4:2 «Барселона»
- «Валенсия» 0:0 «Осасуна»
«Вальядолид»
«Вальядолид» в текущем сезоне идет тяжело и занимает предпоследнее, 19-е место, с 8 очками. Тем не менее, команда демонстрирует неплохие показатели в атаке, забивая в каждом из последних пяти матчей, а недавняя победа в Кубке над «Астуром» (4:1) добавляет оптимизма. Лучший бомбардир команды Кике Перес пока забил всего 2 мяча, и команде явно не хватает стабильности. В то же время «Вальядолид» достаточно уязвим в обороне, пропуская по два гола в среднем за матч за последние пять игр.
Последние матчи «Вальядолида»:
- «Астур» 1:4 «Вальядолид»
- «Вальядолид» 1:2 «Вильярреал»
- «Алавес» 2:3 «Вальядолид»
- «Леганес» 3:1 «Вальядолид» (товарищеский матч)
- «Вальядолид» 1:2 «Райо Вальекано»
Личные встречи
В последних встречах «Осасуна» продемонстрировала определенное преимущество: команда не пропускала в четырех последних матчах против «Вальядолида». За восемь последних встреч оба коллектива показывали равную игру, и шансы были практически одинаковыми. В целом, очные встречи нередко завершались вничью или минимальной победой одной из сторон.
Последние встречи:
- «Вальядолид» 0:0 «Осасуна»
- «Осасуна» 2:0 «Вальядолид»
- «Вальядолид» 0:2 «Осасуна» (товарищеский матч)
Статистика
«Осасуна»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00
- Забивает в 4 последних матчах подряд
- Не пропускает от «Вальядолида» в 4 последних матчах
«Вальядолид»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.00
- Забивает в последних 7 матчах
- Пропускает в 7 последних матчах подряд
Прогноз на матч «Осасуна» – «Вальядолид»
«Осасуна» подходит к матчу с преимуществом на своем поле, демонстрируя уверенность в нападении и стабильную оборону. У «Вальядолида» также есть потенциал для атаки, но проблемы в обороне могут стать ключевым фактором в этой встрече. Скорее всего, «Осасуна» сможет использовать слабые стороны обороны соперника и возьмет три очка.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Осасуны» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
Рекомендация: Победа «Осасуны» за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа хозяев с результатом 2:1.Рекомендация: 2:1 в пользу «Осасуны» за 7.00.