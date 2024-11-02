02.11.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 12 тур
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
3-3-2-1-1
1
Эррера
12
Аресо
22
Бойомо
24
Катена
3
Крус
6
Торро
7
Пенья
7
Монкайола
10
Орос
15
Сарагоса
17
Будимир
3-2-3-2
1
Хейн
4
Торрес
15
Санчес
15
Джемерт
2
Роша
2
Перес
21
Амалла
21
Мартин
23
Ануар
14
Силла
18
Моро
7
Пенья
8
Муньос
8
Муньос
7
Пенья
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
23
Бретонес
10
Орос
15
Сарагоса
14
Гарсия
14
Гарсия
15
Сарагоса
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
23
Ануар
71
Перес
71
Перес
23
Ануар
15
Джемерт
23
Месегер
23
Месегер
15
Джемерт
21
Амалла
10
Санчес
10
Санчес
21
Амалла
Остались в запасе
Осасуна
Вальядолид
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Осасуна - Вальядолид
1
5
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
21
12
Офсайды
0
2
Количество передач
351
356
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
20
1
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Вальядолида», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Вальядолид»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»