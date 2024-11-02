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  • «Осасуна» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Осасуна» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 14:50
Осасуна
02.11.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
19' А. Будимир (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
21
Селим Амалла
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
23
Ануар
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Осасуна
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
71
Кике Перес
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
20
Чуки
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Эррера
12
Аресо
22
Бойомо
24
Катена
3
Крус
6
Торро
7
Пенья
7
Монкайола
10
Орос
15
Сарагоса
17
Будимир
3-2-3-2
1
Хейн
4
Торрес
15
Санчес
15
Джемерт
2
Роша
2
Перес
21
Амалла
21
Мартин
23
Ануар
14
Силла
18
Моро
7
Пенья
8
Муньос
8
Муньос
7
Пенья
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
23
Бретонес
10
Орос
15
Сарагоса
14
Гарсия
14
Гарсия
15
Сарагоса
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
23
Ануар
71
Перес
71
Перес
23
Ануар
15
Джемерт
23
Месегер
23
Месегер
15
Джемерт
21
Амалла
10
Санчес
10
Санчес
21
Амалла
Остались в запасе
Осасуна
Вальядолид
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
16
Mario Maroto
ЦП
20
Чуки
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Осасуна - Вальядолид
1
5
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
21
12
Офсайды
0
2
Количество передач
351
356
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
20
1
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Вальядолида», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна»«Вальядолид»

«Осасуна» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вальядолид Осасуна
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