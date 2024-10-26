В воскресенье, 27 октября, в 16-м туре Первой лиги сыграют «Алания» и «Чайка». Игра состоится во Владикавказе, начало – в 15:00 (мск).
«Алания»
Команда Спартака Гогниева набрала 17 очков и занимает 13-е место. «Алания» добыла 4 победы, 5 ничьих и потерпела 6 поражений, разница мячей – 9:11.
Последние результаты «Алании»:
- 20.10.24 «Сокол» – «Алания» – 0:1 Первая лига;
- 16.10.24 «Тюмень» – «Алания» – 0:0, пен. 4:3 Кубок России;
- 13.10.24 «Алания» – «Балтика» – 0:2 Первая лига.
«Чайка»
«Чайка» набрала 19 очков и занимает 11-е место. Подопечные Евгения Калешина 4 раза выиграли, 7 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 17:18.
Предыдущие результаты «Чайки»:
- 21.10.24 «Чайка» – «Арсенал» – 2:2 Первая лига;
- 17.10.24 «Чайка» – «Знамя Труда» – 2:0 Кубок России;
- 13.10.24 «Чайка» – КАМАЗ – 0:0 Первая лига.
Очные встречи
- 15.11.20 «Алания» – «Чайка» – 1:1;
- 08.08.20 «Чайка» – «Алания» – 0:3;
- 23.03.19 «Чайка» – «Алания» – 1:0;
- 26.08.18 «Алания» – «Чайка» – 2:3;
- 07.08.18 «Алания» – «Чайка» – 1:3.
Прогноз на матч «Алания» – «Чайка»
Из последних 5 матчей в Первой лиге «Алания» проиграла лишь раз. «Чайка» не выглядит командой, готовой брать очки во Владикавказе (2 очка и 2 гола в последних 4 турах). Прогноз – П1 с коэффициентом 1.98.