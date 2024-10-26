В воскресенье, 27 октября, в 16-м туре Первой лиги сыграют «Алания» и «Чайка». Игра состоится во Владикавказе, начало – в 15:00 (мск).

«Алания»

Команда Спартака Гогниева набрала 17 очков и занимает 13-е место. «Алания» добыла 4 победы, 5 ничьих и потерпела 6 поражений, разница мячей – 9:11.

Последние результаты «Алании»:

«Чайка»

«Чайка» набрала 19 очков и занимает 11-е место. Подопечные Евгения Калешина 4 раза выиграли, 7 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 17:18.

Предыдущие результаты «Чайки»:

Очные встречи

Прогноз на матч «Алания» – «Чайка»

Из последних 5 матчей в Первой лиге «Алания» проиграла лишь раз. «Чайка» не выглядит командой, готовой брать очки во Владикавказе (2 очка и 2 гола в последних 4 турах). Прогноз – П1 с коэффициентом 1.98.