Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Алания» – «Чайка»: прогноз на матч 16 тура Первой лиги, 27 октября

    «Алания» – «Чайка»: прогноз на матч 16 тура Первой лиги, 27 октября

    В воскресенье, 27 октября, в 16-м туре Первой лиги сыграют «Алания» и «Чайка». Игра состоится во Владикавказе, начало – в 15:00 (мск).

    «Алания»

    Команда Спартака Гогниева набрала 17 очков и занимает 13-е место. «Алания» добыла 4 победы, 5 ничьих и потерпела 6 поражений, разница мячей – 9:11.

    Последние результаты «Алании»:

    «Чайка»

    «Чайка» набрала 19 очков и занимает 11-е место. Подопечные Евгения Калешина 4 раза выиграли, 7 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 17:18.

    Предыдущие результаты «Чайки»:

    • 21.10.24 «Чайка» – «Арсенал» – 2:2 Первая лига;
    • 17.10.24 «Чайка» – «Знамя Труда» – 2:0 Кубок России;
    • 13.10.24 «Чайка» – КАМАЗ – 0:0 Первая лига.

    Очные встречи

    • 15.11.20 «Алания» – «Чайка» – 1:1;
    • 08.08.20 «Чайка» – «Алания» – 0:3;
    • 23.03.19 «Чайка» – «Алания» – 1:0;
    • 26.08.18 «Алания» – «Чайка» – 2:3;
    • 07.08.18 «Алания» – «Чайка» – 1:3.

    Прогноз на матч «Алания» – «Чайка»

    Из последних 5 матчей в Первой лиге «Алания» проиграла лишь раз. «Чайка» не выглядит командой, готовой брать очки во Владикавказе (2 очка и 2 гола в последних 4 турах). Прогноз – П1 с коэффициентом 1.98.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:01
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 