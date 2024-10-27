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  • «Алания» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Алания» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 13:50
Алания
27.10.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Чайка
36' Б. Хадарцев 90+5' И. Цаллагов
14' Н. Маляров 39' В. Руденко 61' В. Руденко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
99
Нури Абдоков
АП
23
Виктор Нафиков
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Алания
89
Данил Шашлов
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
17
Давид Кокоев
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
4-3-3
23
Натабашвили
6
Ышык
15
Плиев
5
Багаев
5
Татаев
17
Дауров
15
Цаллагов
8
Хугаев
10
Хадарцев
23
Нафиков
99
Абдоков
3-3-1-1-2
1
Штепа
45
Кармаев
61
Ужгин
4
Ибрагимов
2
Пелих
10
Зарыпбеков
99
Евдокимов
7
Маляров
13
Янов
19
Руденко
7
Хохлачев
8
Хугаев
6
Макаров
6
Макаров
8
Хугаев
23
Нафиков
6
Тарба
6
Тарба
23
Нафиков
Кокоев
18
Тобоев
18
Тобоев
Кокоев
99
Абдоков
7
Гурциев
7
Гурциев
99
Абдоков
19
Руденко
2
Нестеров
2
Нестеров
19
Руденко
13
Янов
10
Бамматгереев
10
Бамматгереев
13
Янов
61
Ужгин
11
Николаев
11
Николаев
61
Ужгин
7
Хохлачев
80
Арбузов
80
Арбузов
7
Хохлачев
Остались в запасе
Алания
Чайка
89
Данил Шашлов
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
17
Давид Кокоев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
89
Данил Шашлов
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
17
Давид Кокоев
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Алания - Чайка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Чайки», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «Чайка»

«Алания» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Чайка Алания
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