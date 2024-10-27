27.10.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 16 тур
Россия. Первая лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Алания
Алания
4-3-3
23
Натабашвили
6
Ышык
15
Плиев
5
Багаев
5
Татаев
17
Дауров
15
Цаллагов
8
Хугаев
10
Хадарцев
23
Нафиков
99
Абдоков
3-3-1-1-2
1
Штепа
45
Кармаев
61
Ужгин
4
Ибрагимов
2
Пелих
10
Зарыпбеков
99
Евдокимов
7
Маляров
13
Янов
19
Руденко
7
Хохлачев
8
Хугаев
6
Макаров
6
Макаров
8
Хугаев
23
Нафиков
6
Тарба
6
Тарба
23
Нафиков
Кокоев
18
Тобоев
18
Тобоев
Кокоев
99
Абдоков
7
Гурциев
7
Гурциев
99
Абдоков
19
Руденко
2
Нестеров
2
Нестеров
19
Руденко
13
Янов
10
Бамматгереев
10
Бамматгереев
13
Янов
61
Ужгин
11
Николаев
11
Николаев
61
Ужгин
7
Хохлачев
80
Арбузов
80
Арбузов
7
Хохлачев
Остались в запасе
Алания
Чайка
89
Данил Шашлов
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
17
Давид Кокоев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
89
Данил Шашлов
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
17
Давид Кокоев
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Алания - Чайка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Чайки», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»