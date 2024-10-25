26 октября 2024 года на стадионе «Stadion Inhulets» состоится матч 11-го тура Премьер-лиги Украины между «Ингульцом» и «Александрией». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: «Ингулец» борется за выживание, а «Александрия» стремится укрепить свои позиции в топе.

«Ингулец»

«Ингулец» переживает трудные времена и занимает последнее место в лиге, набрав всего 5 очков после 10 туров. Команда не побеждает на протяжении 10 матчей и имеет проблемы как в обороне, так и в атаке. За последние 5 матчей «Ингулец» забил лишь 3 гола и пропустил 7. Несмотря на трудности, команда старается бороться, но стабильности явно не хватает.

Последние матчи «Ингульца»:

«Александрия»

«Александрия» демонстрирует уверенную игру, не проигрывая уже на протяжении 14 матчей. Команда занимает 2-е место в таблице и активно борется за лидерство. Лучший бомбардир Александр Филиппов продолжает забивать, на его счету уже 5 голов в 9 играх. В последних 5 матчах команда забила 9 голов и пропустила лишь 3, что указывает на качественную игру в атаке и надежную оборону.

Последние матчи «Александрии»:

Личные встречи

В последних матчах между этими командами «Александрия» имеет преимущество, не проигрывая в 6 из 7 последних встреч. В предыдущих матчах команды показывали плотную борьбу, но «Александрия» чаще выходит победителем или, по крайней мере, не уступает.

Последние личные встречи:

Статистика

«Ингулец»

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

«Александрия»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

Прогноз на матч «Ингулец» – «Александрия»

С учетом текущей формы команд, «Александрия» выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Учитывая их стабильность в обороне и сильную игру в атаке, «Ингулец» вряд ли сможет предложить серьезное сопротивление, особенно с учетом своих проблем в защите. «Александрия» должна контролировать ход игры и использовать свои шансы для победы.

Рекомендации для ставок:

Победа «Александрии» – коэффициент 1.60

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

«Александрия» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.20

Рекомендация: Победа «Александрии» за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

С учетом статистики и текущей формы, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Александрии» со счетом 2:0.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Александрии» за коэффициент 6.50.