26 октября 2024 года на стадионе «Stadion Inhulets» состоится матч 11-го тура Премьер-лиги Украины между «Ингульцом» и «Александрией». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: «Ингулец» борется за выживание, а «Александрия» стремится укрепить свои позиции в топе.
«Ингулец»
«Ингулец» переживает трудные времена и занимает последнее место в лиге, набрав всего 5 очков после 10 туров. Команда не побеждает на протяжении 10 матчей и имеет проблемы как в обороне, так и в атаке. За последние 5 матчей «Ингулец» забил лишь 3 гола и пропустил 7. Несмотря на трудности, команда старается бороться, но стабильности явно не хватает.
Последние матчи «Ингульца»:
- ЛНЗ 2:0 «Ингулец»
- «Карпаты» 0:0 «Ингулец»
- «Оболонь» 2:1 «Ингулец»
- «Верес» 2:2 «Ингулец»
- «Черноморец Одесса» 1:0 «Ингулец»
«Александрия»
«Александрия» демонстрирует уверенную игру, не проигрывая уже на протяжении 14 матчей. Команда занимает 2-е место в таблице и активно борется за лидерство. Лучший бомбардир Александр Филиппов продолжает забивать, на его счету уже 5 голов в 9 играх. В последних 5 матчах команда забила 9 голов и пропустила лишь 3, что указывает на качественную игру в атаке и надежную оборону.
Последние матчи «Александрии»:
- «Александрия» 1:0 «Ворскла»
- «Александрия» 4:2 «Кривбасс» (товарищеский матч)
- «Александрия» 1:1 «Рух»
- «Кривбасс» 0:1 «Александрия»
- «Александрия» 2:0 «Левый берег»
Личные встречи
В последних матчах между этими командами «Александрия» имеет преимущество, не проигрывая в 6 из 7 последних встреч. В предыдущих матчах команды показывали плотную борьбу, но «Александрия» чаще выходит победителем или, по крайней мере, не уступает.
Последние личные встречи:
- «Александрия» 1:1 «Ингулец» (товарищеский матч, 2024)
- «Александрия» 0:0 «Ингулец» (2023)
- «Ингулец» 1:2 «Александрия» (2022)
- «Александрия» 1:0 «Ингулец» (2021)
Статистика
«Ингулец»
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
«Александрия»
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
Прогноз на матч «Ингулец» – «Александрия»
С учетом текущей формы команд, «Александрия» выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Учитывая их стабильность в обороне и сильную игру в атаке, «Ингулец» вряд ли сможет предложить серьезное сопротивление, особенно с учетом своих проблем в защите. «Александрия» должна контролировать ход игры и использовать свои шансы для победы.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Александрии» – коэффициент 1.60
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- «Александрия» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.20
Рекомендация: Победа «Александрии» за коэффициент 1.60.
Прогноз на точный счет
С учетом статистики и текущей формы, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Александрии» со счетом 2:0.
Рекомендация: 2:0 в пользу «Александрии» за коэффициент 6.50.