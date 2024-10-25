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    • Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Атланта Юнайтед», МЛС, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Атланта Юнайтед», МЛС, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Chase Stadium» пройдет матч 1-го тура МЛС между «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед». Обе команды подходят к игре с хорошими сериями и намерены продолжить свою успешную форму.

    «Интер»

    «Интер Майами» демонстрирует сильные результаты, выиграв 3 последних матча и забив в 20 подряд играх в рамках МЛС. Команда показывает впечатляющую результативность – 12 голов в последних 5 матчах, пропустив при этом всего 6 голов. Их нападение выглядит очень мощно, и домашняя форма «Интер Майами» добавляет уверенности в их шансы на победу.

    Последние матчи «Интер»:

    «Атланта Юнайтед»

    «Атланта Юнайтед» также показывает хорошие результаты, выиграв 3 последних матча и забивая в 7 подряд играх МЛС. Однако их оборона остается уязвимой – команда пропускает в 8 последних матчах, что может стать слабым местом в игре против атакующего «Интер Майами». В последних 5 матчах «Атланта Юнайтед» забила 8 голов и пропустила 7.

    Последние матчи «Атланта Юнайтед»:

    • «Монреаль Импэкт» 2:2 «Атланта Юнайтед»
    • «Орландо Сити» 1:2 «Атланта Юнайтед»
    • «Атланта Юнайтед» 2:1 «Нью-Йорк Ред Буллс»
    • «Атланта Юнайтед» 1:2 «Монреаль Импэкт»
    • «Филадельфия Юнион» 1:1 «Атланта Юнайтед»

    Личные встречи

    В личных встречах «Интер Майами» обычно успешно играет против «Атланта Юнайтед» дома, не проигрывая в 5 из 6 последних матчей. В последних очных матчах «Атланта Юнайтед» забивала в 12 встречах подряд против «Интер Майами», что указывает на высокую вероятность обмена голами в предстоящем матче.

    Последние личные встречи:

    • «Атланта Юнайтед» 2:2 «Интер Майами»
    • «Интер Майами» 1:3 «Атланта Юнайтед»
    • «Атланта Юнайтед» 5:2 «Интер Майами»
    • «Интер Майами» 2:1 «Атланта Юнайтед»

    Статистика

    «Интер»

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    «Атланта Юнайтед»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    Прогноз на матч «Интер Майами» – «Атланта Юнайтед»

    Ожидается, что матч будет результативным, учитывая атакующий потенциал обеих команд и их уязвимые обороны. «Интер Майами» имеет преимущество домашнего поля и более стабильную форму, что дает им хорошие шансы на победу. «Атланта Юнайтед» тоже способна забить, однако их проблемы в обороне могут сыграть на руку хозяевам.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Интер Майами» – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Интер Майами» за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и статистики, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Интер Майами» со счетом 3:1.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Интер Майами» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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