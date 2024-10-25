Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Вольфсбург», Бундеслига, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Вольфсбург», Бундеслига, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Миллернтор» состоится матч восьмого тура Бундеслиги, в котором «Санкт-Паули» примет «Вольфсбург». Обе команды находятся в разных формах, и матч обещает быть интересным с точки зрения борьбы за очки.

    «Санкт-Паули»

    «Санкт-Паули» занимает 16-е место в Бундеслиге, набрав 4 очка за 7 туров. Команда проиграла три последние игры в турнире, включая поражение от «Боруссии Д» (1:2). В последних пяти матчах команда забила 6 голов, но также пропустила 8, что подчеркивает проблемы в защите. Лучший бомбардир команды – Элиас Саад, с двумя голами в семи матчах.

    Хотя «Санкт-Паули» показывает нестабильные результаты, они исторически имеют неплохие показатели против «Вольфсбурга», не проигрывая в 7 из 9 последних матчей против этого соперника и забивая в последних 7 матчах с ними.

    Последние матчи «Санкт-Паули»:

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» показывает более стабильные результаты, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей на выезде. Однако в последней встрече они уступили «Вердеру» со счетом 2:4. В последних пяти играх «Вольфсбург» забил 12 голов, но также пропустил 10, что указывает на их атакующий потенциал, но и слабости в обороне.

    В личных встречах с «Санкт-Паули» «Вольфсбург» демонстрирует неплохую результативность, забивая в 7 последних играх против этого соперника. Их атакующие возможности позволяют им рассчитывать на успех в предстоящем матче.

    Последние матчи «Вольфсбурга»:

    Личные встречи

    В истории противостояний «Санкт-Паули» и «Вольфсбурга» команды часто играли вничью или обменивались победами. Последние очные встречи указывают на то, что «Санкт-Паули» часто оказывает сопротивление и даже забивает в матчах с «Вольфсбургом». Это может сыграть роль в предстоящем поединке, особенно учитывая важность набора очков для обеих команд.

    Последние личные встречи:

    • «Санкт-Паули» 1:3 «Вольфсбург»
    • «Вольфсбург» 2:2 «Санкт-Паули»
    • «Санкт-Паули» 1:1 «Вольфсбург»

    Статистика

    «Санкт-Паули»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • 6 голов в последних 5 матчах
    • Пропущено 8 голов в последних 5 матчах

    «Вольфсбург»

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • 12 голов в последних 5 матчах
    • Пропущено 10 голов в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Вольфсбург»

    Учитывая текущие формы команд и их историю встреч, «Вольфсбург» имеет больше шансов на победу, учитывая их атакующий потенциал. Однако, «Санкт-Паули» будет стараться воспользоваться слабостями обороны соперника, чтобы забить и, возможно, навязать борьбу. Ожидается результативный матч с обилием моментов с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Вольфсбурга» за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    С учетом статистики и текущей формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Вольфсбурга» со счетом 3:2.

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Вольфсбурга» за 10.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:56
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 