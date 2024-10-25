26 октября 2024 года на стадионе «Миллернтор» состоится матч восьмого тура Бундеслиги, в котором «Санкт-Паули» примет «Вольфсбург». Обе команды находятся в разных формах, и матч обещает быть интересным с точки зрения борьбы за очки.
«Санкт-Паули»
«Санкт-Паули» занимает 16-е место в Бундеслиге, набрав 4 очка за 7 туров. Команда проиграла три последние игры в турнире, включая поражение от «Боруссии Д» (1:2). В последних пяти матчах команда забила 6 голов, но также пропустила 8, что подчеркивает проблемы в защите. Лучший бомбардир команды – Элиас Саад, с двумя голами в семи матчах.
Хотя «Санкт-Паули» показывает нестабильные результаты, они исторически имеют неплохие показатели против «Вольфсбурга», не проигрывая в 7 из 9 последних матчей против этого соперника и забивая в последних 7 матчах с ними.
Последние матчи «Санкт-Паули»:
- «Боруссия Д» 2:1 «Санкт-Паули»
- «Ганновер» 3:2 «Санкт-Паули»
- «Санкт-Паули» 0:3 «Майнц»
- «Фрайбург» 0:3 «Санкт-Паули»
- «Санкт-Паули» 0:0 «РБ Лейпциг»
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» показывает более стабильные результаты, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей на выезде. Однако в последней встрече они уступили «Вердеру» со счетом 2:4. В последних пяти играх «Вольфсбург» забил 12 голов, но также пропустил 10, что указывает на их атакующий потенциал, но и слабости в обороне.
В личных встречах с «Санкт-Паули» «Вольфсбург» демонстрирует неплохую результативность, забивая в 7 последних играх против этого соперника. Их атакующие возможности позволяют им рассчитывать на успех в предстоящем матче.
Последние матчи «Вольфсбурга»:
- «Вольфсбург» 2:4 «Вердер»
- «Бохум» 1:3 «Вольфсбург»
- «Вольфсбург» 2:2 «Штутгарт»
- «Байер» 4:3 «Вольфсбург»
- «Вольфсбург» 1:2 «Айнтрахт Ф»
Личные встречи
В истории противостояний «Санкт-Паули» и «Вольфсбурга» команды часто играли вничью или обменивались победами. Последние очные встречи указывают на то, что «Санкт-Паули» часто оказывает сопротивление и даже забивает в матчах с «Вольфсбургом». Это может сыграть роль в предстоящем поединке, особенно учитывая важность набора очков для обеих команд.
Последние личные встречи:
- «Санкт-Паули» 1:3 «Вольфсбург»
- «Вольфсбург» 2:2 «Санкт-Паули»
- «Санкт-Паули» 1:1 «Вольфсбург»
Статистика
«Санкт-Паули»
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- 6 голов в последних 5 матчах
- Пропущено 8 голов в последних 5 матчах
«Вольфсбург»
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- 12 голов в последних 5 матчах
- Пропущено 10 голов в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Вольфсбург»
Учитывая текущие формы команд и их историю встреч, «Вольфсбург» имеет больше шансов на победу, учитывая их атакующий потенциал. Однако, «Санкт-Паули» будет стараться воспользоваться слабостями обороны соперника, чтобы забить и, возможно, навязать борьбу. Ожидается результативный матч с обилием моментов с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Вольфсбурга» за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
С учетом статистики и текущей формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Вольфсбурга» со счетом 3:2.
Рекомендация: 3:2 в пользу «Вольфсбурга» за 10.00.