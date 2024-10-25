26 октября 2024 года на стадионе «Миллернтор» состоится матч восьмого тура Бундеслиги, в котором «Санкт-Паули» примет «Вольфсбург». Обе команды находятся в разных формах, и матч обещает быть интересным с точки зрения борьбы за очки.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» занимает 16-е место в Бундеслиге, набрав 4 очка за 7 туров. Команда проиграла три последние игры в турнире, включая поражение от «Боруссии Д» (1:2). В последних пяти матчах команда забила 6 голов, но также пропустила 8, что подчеркивает проблемы в защите. Лучший бомбардир команды – Элиас Саад, с двумя голами в семи матчах.

Хотя «Санкт-Паули» показывает нестабильные результаты, они исторически имеют неплохие показатели против «Вольфсбурга», не проигрывая в 7 из 9 последних матчей против этого соперника и забивая в последних 7 матчах с ними.

Последние матчи «Санкт-Паули»:

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» показывает более стабильные результаты, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей на выезде. Однако в последней встрече они уступили «Вердеру» со счетом 2:4. В последних пяти играх «Вольфсбург» забил 12 голов, но также пропустил 10, что указывает на их атакующий потенциал, но и слабости в обороне.

В личных встречах с «Санкт-Паули» «Вольфсбург» демонстрирует неплохую результативность, забивая в 7 последних играх против этого соперника. Их атакующие возможности позволяют им рассчитывать на успех в предстоящем матче.

Последние матчи «Вольфсбурга»:

Личные встречи

В истории противостояний «Санкт-Паули» и «Вольфсбурга» команды часто играли вничью или обменивались победами. Последние очные встречи указывают на то, что «Санкт-Паули» часто оказывает сопротивление и даже забивает в матчах с «Вольфсбургом». Это может сыграть роль в предстоящем поединке, особенно учитывая важность набора очков для обеих команд.

Последние личные встречи:

«Санкт-Паули» 1:3 «Вольфсбург»

«Вольфсбург» 2:2 «Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» 1:1 «Вольфсбург»

Статистика

«Санкт-Паули»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

6 голов в последних 5 матчах

Пропущено 8 голов в последних 5 матчах

«Вольфсбург»

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

12 голов в последних 5 матчах

Пропущено 10 голов в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Вольфсбург»

Учитывая текущие формы команд и их историю встреч, «Вольфсбург» имеет больше шансов на победу, учитывая их атакующий потенциал. Однако, «Санкт-Паули» будет стараться воспользоваться слабостями обороны соперника, чтобы забить и, возможно, навязать борьбу. Ожидается результативный матч с обилием моментов с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Вольфсбурга» за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

С учетом статистики и текущей формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Вольфсбурга» со счетом 3:2.

Рекомендация: 3:2 в пользу «Вольфсбурга» за 10.00.