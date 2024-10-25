26 октября 2024 года на стадионе «Сан-Паоло» состоится матч 9-го тура Серии А между «Наполи» и «Лечче». «Наполи» занимает 1-е место в таблице и намерен укрепить свои позиции, в то время как «Лечче» пытается выбраться из зоны вылета.

«Наполи» уверенно занимает первую строчку в Серии А с 19 очками после 8 туров. Команда имеет серию из трех побед подряд и забивает в каждом из последних трех матчей. В обороне «Наполи» показывает стабильность, пропустив всего 1 гол за последние 5 игр. Лучший бомбардир команды – Хвича Кварацхелия, на счету которого 4 гола в 10 матчах. «Наполи» остается фаворитом в этом матче благодаря своим высоким показателям как в атаке, так и в защите.

Последние матчи «Наполи»:

«Лечче»

«Лечче» переживает сложные времена, занимая 19-е место в таблице с 5 очками после 8 туров. Команда проиграла три последних матча, включая разгромное поражение от «Фиорентины» (0:6). «Лечче» пропустил 14 голов в последних 5 играх, что свидетельствует о слабости в обороне. Однако команда все же находит возможности для атак, забивая в последних трех матчах. Лучший бомбардир команды – Никола Крстович, забивший 3 гола в 9 матчах.

Последние матчи «Лечче»:

Личные встречи

«Наполи» традиционно доминирует в матчах против «Лечче», не проигрывая в 7 из 9 последних матчей. В последних играх между этими командами «Наполи» побеждал с крупным счетом. Например, в матче прошлого сезона в сентябре 2023 года «Наполи» выиграл на выезде со счетом 4:0.

Последние встречи:

«Наполи» 0:0 «Лечче» (26.05.2024)

«Лечче» 0:4 «Наполи» (30.09.2023)

«Лечче» 1:2 «Наполи» (07.04.2023)

Статистика

«Наполи»:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

«Лечче»:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 14 голов

Прогноз на матч «Наполи» – «Лечче»

С учетом текущей формы команд, «Наполи» является явным фаворитом в этом матче. «Лечче» показывает слабую оборону, что открывает большие возможности для атаки «Наполи». Команда хозяев, вероятно, воспользуется этими слабыми местами и обеспечит себе уверенную победу. Ожидается, что «Наполи» доминирует на поле и реализует свои голевые моменты.

Рекомендации для ставок:

Победа «Наполи» с форой -1.5 – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

«Наполи» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Наполи» с форой -1.5 за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

С учетом статистики и текущей формы обеих команд, наиболее вероятный исход – победа «Наполи» со счетом 3:0.

Рекомендация: 3:0 в пользу «Наполи» за коэффициент 9.00.