26.10.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-3-2-1
1
Мерет
37
Оливера
22
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
11
Гилмор
8
Мактоминей
99
Ангисса
16
Нгонг
7
Нерес
9
Лукаку
4-3-2-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
4
Гашпар
3
Пельмар
17
Доргу
24
Рафья
20
Рамадани
29
Кулибали
50
Пьеротти
19
Банда
90
Крстович
9
Лукаку
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
9
Лукаку
7
Нерес
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
7
Нерес
16
Нгонг
21
Политано
21
Политано
16
Нгонг
11
Гилмор
18
Распадори
18
Распадори
11
Гилмор
24
Рафья
44
Пьерре
44
Пьерре
24
Рафья
29
Кулибали
9
Ребич
9
Ребич
29
Кулибали
19
Банда
11
Сансоне
11
Сансоне
19
Банда
50
Пьеротти
10
Уден
10
Уден
50
Пьеротти
Остались в запасе
Наполи
Лечче
1
Элия Каприле
ВР
12
Claudio Turi
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
12
Claudio Turi
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Наполи - Лечче
3
2
Всего ударов по воротам
24
11
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
16
5
Нарушения
13
7
Офсайды
1
0
Количество передач
493
272
Сейвы
1
7
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
2.4
0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Лечче», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»