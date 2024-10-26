Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Наполи» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

«Наполи» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

26 октября 2024, 14:50
Наполи
26.10.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
73' Д. Ди Лоренцо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
12
Claudio Turi
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
4-3-2-1
1
Мерет
37
Оливера
22
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
11
Гилмор
8
Мактоминей
99
Ангисса
16
Нгонг
7
Нерес
9
Лукаку
4-3-2-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
4
Гашпар
3
Пельмар
17
Доргу
24
Рафья
20
Рамадани
29
Кулибали
50
Пьеротти
19
Банда
90
Крстович
9
Лукаку
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
9
Лукаку
7
Нерес
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
7
Нерес
16
Нгонг
21
Политано
21
Политано
16
Нгонг
11
Гилмор
18
Распадори
18
Распадори
11
Гилмор
24
Рафья
44
Пьерре
44
Пьерре
24
Рафья
29
Кулибали
9
Ребич
9
Ребич
29
Кулибали
19
Банда
11
Сансоне
11
Сансоне
19
Банда
50
Пьеротти
10
Уден
10
Уден
50
Пьеротти
Остались в запасе
Наполи
Лечче
1
Элия Каприле
ВР
12
Claudio Turi
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
12
Claudio Turi
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Наполи - Лечче
3
2
Всего ударов по воротам
24
11
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
16
5
Нарушения
13
7
Офсайды
1
0
Количество передач
493
272
Сейвы
1
7
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
2.4
0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Лечче», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Лечче»

«Наполи» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Наполи
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+