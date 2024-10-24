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    • Прогноз на точный счет матча «Полесье» – «Колос», Премьер-лига Украины, 25 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Полесье» – «Колос», Премьер-лига Украины, 25 октября 2024 года

    25 октября 2024 года на стадионе Tsentralnyi Stadion пройдет матч 11 тура Премьер-лиги Украины между командами «Полесье» и «Колос». Обе команды имеют свои особенности в текущем сезоне, и этот матч может стать важным для их турнирного положения.

    «Полесье»

    «Полесье» занимает 3-е место с 21 очком после 9 туров и не проигрывает на протяжении 14 матчей в Премьер-лиге. Лучший бомбардир команды – Александр Назаренко, на его счету 7 голов в 11 матчах. В последних 5 играх «Полесье» забило 8 голов и пропустило 4, показывая уверенную игру в атаке и стабильную защиту. Домашняя игра дает им преимущество, но результативность команды может зависеть от действий Назаренко и поддержки трибун.

    Последние матчи «Полесья»:

    «Колос»

    «Колос» занимает 13-е место с 8 очками после 10 туров. Команда не может выиграть в 3 последних матчах, но забивает в каждой из этих игр. Лучший бомбардир – Максим Третьяков, на его счету 2 гола в 8 матчах. В последних 5 матчах «Колос» забил всего 2 гола, но при этом пропустил лишь 2, демонстрируя сильную оборонительную игру. На выезде у команды проблемы, что может стать решающим фактором в предстоящем поединке.

    Последние матчи «Колоса»:

    Личные встречи

    • «Полесье» 1:0 «Колос» (14.04.2024, Премьер-лига)
    • «Колос» 0:0 «Полесье» (01.10.2023, Премьер-лига)
    • «Колос» 3:3 «Полесье» (22.07.2023, товарищеский матч)

    История личных встреч говорит о том, что «Полесье» выигрывает на своем поле и обычно избегает поражений в играх с «Колосом». Это может повлиять на предстоящий матч и дать «Полесью» небольшое психологическое преимущество.

    Статистика

    «Полесье»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    «Колос»:

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

    Прогноз на матч «Полесье» – «Колос»

    Учитывая текущую форму «Полесья» и их уверенные домашние выступления, можно ожидать, что они будут контролировать ход игры. «Колос», с его защитной тактикой и неудачной игрой на выезде, скорее всего, постарается сыграть от обороны, минимизируя угрозы у своих ворот. Исходя из статистики, вероятно, что матч пройдет с минимальным количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Полесья» – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • «Полесье» забьет первым – коэффициент 1.50

    Рекомендация: Победа «Полесья» за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущие игровые показатели обеих команд и домашнее преимущество «Полесья», наиболее вероятным исходом матча выглядит победа хозяев с минимальным счетом.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Полесья» за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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