25 октября 2024 года на стадионе Tsentralnyi Stadion пройдет матч 11 тура Премьер-лиги Украины между командами «Полесье» и «Колос». Обе команды имеют свои особенности в текущем сезоне, и этот матч может стать важным для их турнирного положения.

«Полесье»

«Полесье» занимает 3-е место с 21 очком после 9 туров и не проигрывает на протяжении 14 матчей в Премьер-лиге. Лучший бомбардир команды – Александр Назаренко, на его счету 7 голов в 11 матчах. В последних 5 играх «Полесье» забило 8 голов и пропустило 4, показывая уверенную игру в атаке и стабильную защиту. Домашняя игра дает им преимущество, но результативность команды может зависеть от действий Назаренко и поддержки трибун.

Последние матчи «Полесья»:

«Колос»

«Колос» занимает 13-е место с 8 очками после 10 туров. Команда не может выиграть в 3 последних матчах, но забивает в каждой из этих игр. Лучший бомбардир – Максим Третьяков, на его счету 2 гола в 8 матчах. В последних 5 матчах «Колос» забил всего 2 гола, но при этом пропустил лишь 2, демонстрируя сильную оборонительную игру. На выезде у команды проблемы, что может стать решающим фактором в предстоящем поединке.

Последние матчи «Колоса»:

Личные встречи

История личных встреч говорит о том, что «Полесье» выигрывает на своем поле и обычно избегает поражений в играх с «Колосом». Это может повлиять на предстоящий матч и дать «Полесью» небольшое психологическое преимущество.

Статистика

«Полесье»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

«Колос»:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

Прогноз на матч «Полесье» – «Колос»

Учитывая текущую форму «Полесья» и их уверенные домашние выступления, можно ожидать, что они будут контролировать ход игры. «Колос», с его защитной тактикой и неудачной игрой на выезде, скорее всего, постарается сыграть от обороны, минимизируя угрозы у своих ворот. Исходя из статистики, вероятно, что матч пройдет с минимальным количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Полесья» – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

«Полесье» забьет первым – коэффициент 1.50

Рекомендация: Победа «Полесья» за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Учитывая текущие игровые показатели обеих команд и домашнее преимущество «Полесья», наиболее вероятным исходом матча выглядит победа хозяев с минимальным счетом.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Полесья» за коэффициент 6.50.