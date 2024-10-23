24 октября 2024 года на стадионе «Мейски» пройдет матч второго тура Лиги Конференций между «Ягеллонией» и «Петрокубом». Обе команды намерены продолжить борьбу за выход из группы, и этот матч может стать решающим в их очной встрече.
«Ягеллония»
«Ягеллония» начала групповой этап Лиги Конференций с важной победы над «Копенгагеном» (2:1). Команда демонстрирует хорошую форму, не проигрывая в последних шести матчах. В последних пяти встречах коллектив забил 9 голов и пропустил всего 3, что говорит о сбалансированности игры. Средняя результативность команды составляет 1.80 гола за матч, а оборона работает стабильно, пропуская в среднем лишь 0.60 гола за игру. На домашней арене «Ягеллония» показывает уверенные результаты, что является дополнительным преимуществом перед предстоящим матчем.
Последние матчи «Ягеллонии»:
- «Заглембе Любин» 1:3 «Ягеллония»
- «Ягеллония» 1:1 «Легия»
- «Копенгаген» 1:2 «Ягеллония»
- «Пяст» 0:1 «Ягеллония»
- «Мотор» 0:2 «Ягеллония»
«Петрокуб»
«Петрокуб» не смог начать групповой этап с победы, уступив «Пафосу» 1:4. Тем не менее, команда продемонстрировала уверенные результаты в национальном чемпионате, забив 9 голов в последних пяти матчах. Средняя результативность команды составляет 1.80 гола за матч, но оборона оставляет желать лучшего – в среднем «Петрокуб» пропускает 1.20 гола за игру. Несмотря на некоторую нестабильность в обороне, команда забивает в четырех из последних пяти матчей, что свидетельствует о возможности навязать борьбу в предстоящей игре.
Последние матчи «Петрокуба»:
- «Петрокуб» 1:1 «Шериф»
- «Флорешты» 0:5 «Петрокуб»
- «Петрокуб» 1:4 «Пафос»
- «Петрокуб» 2:1 «Милсами»
- «Петрокуб» 0:0 «Зимбру»
Личные встречи
«Ягеллония» и «Петрокуб» ранее не встречались в официальных матчах. Этот факт добавляет интриги, так как обе команды не знакомы с тактикой и стилем игры друг друга, что может повлиять на динамику игры.
Статистика
«Ягеллония»
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Ягеллония» – «Петрокуб»
С учетом текущей формы команд и их статистических показателей, «Ягеллония» выглядит фаворитом встречи, особенно на своем поле. Оборона команды достаточно крепка, что должно помочь минимизировать угрозы со стороны «Петрокуба». В свою очередь, гости демонстрируют нестабильную игру в защите, что может стать ключевым фактором в их поражении. Ожидается, что хозяева будут доминировать на протяжении матча и создадут больше опасных моментов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ягеллонии» – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Ягеллонии» за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
Учитывая вышеизложенные данные и текущую форму обеих команд, наиболее вероятным исходом матча представляется победа «Ягеллонии» с минимальным преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Ягеллонии» за коэффициент 8.00.