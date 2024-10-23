24 октября 2024 года на Олимпийском стадионе в Риме состоится матч третьего тура Лиги Европы между «Ромой» и «Динамо» Киев. Обе команды находятся под давлением, так как каждая из них стремится выйти в плей-офф и улучшить свои позиции в группе.

Рома

«Рома» находится в сложной ситуации в Лиге Европы, не сумев выиграть в четырех последних матчах турнира. Команда имеет проблемы в атаке, забивая всего 4 гола в последних 5 играх, и регулярно допускает ошибки в обороне, пропуская в 5 матчах подряд. Несмотря на доминирующее владение и контроль мяча, «Роме» не хватает эффективности в завершающей стадии атак. В предстоящем матче против «Динамо» Киев они должны улучшить свою игру, чтобы вернуться в борьбу за выход из группы.

Последние матчи «Ромы»:

«Динамо» Киев

«Динамо» Киев демонстрирует более стабильные результаты на выезде в Лиге Европы, не проигрывая в 8 из 10 последних гостевых матчей. Команда отличается высокой результативностью, забивая 10 голов в последних 5 матчах. Однако защита «Динамо» также не идеальна, так как команда пропустила 7 голов за тот же период. В предстоящей игре «Динамо» будет стремиться использовать свои быстрые контратаки и стандарты, чтобы создать угрозу для «Ромы».

Последние матчи «Динамо» Киев:

Личные встречи

В последние годы команды встречались несколько раз в Лиге чемпионов, и результаты были разнообразными:

Лига чемпионов, 27.11.2007: «Динамо» Киев 1:4 «Рома»

Лига чемпионов, 19.09.2007: «Рома» 2:0 «Динамо» Киев

Лига чемпионов, 23.11.2004: «Динамо» Киев 2:0 «Рома»

Лига чемпионов, 15.09.2004: «Рома» 0:3 «Динамо» Киев

Статистика

«Рома»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

«Динамо» Киев

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

Прогноз на матч Рома – «Динамо» Киев

Учитывая текущее состояние команд, преимущество в атаке у «Динамо» Киев, которое показывает высокую результативность на выезде, делает их фаворитами в этом матче. Однако «Рома» постарается использовать домашний стадион для улучшения своей игры и борьбы за очки. Ожидается упорный матч с шансами для обеих команд, но «Динамо» Киев имеет больше шансов на успех благодаря лучшей атакующей игре и эффективной реализации моментов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Динамо» Киев – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Прогноз на точный счет

С учетом статистики и текущей формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Динамо» Киев с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 1:2 в пользу «Динамо» Киев за коэффициент 8.50.