24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-3-1-1
99
Свилар
59
Залевски
5
Н'Дика
22
Эрмосо
17
Анхелиньо
2
Челик
17
Коне
28
Ле Фе
61
Писилли
8
Бальданци
9
Довбик
3-3-3-1
35
Нещерет
40
Биловар
4
Попов
32
Михавко
18
Тымчик
91
Михайленко
2
Вивчаренко
39
Герреро
18
Андриевский
15
Рубчинский
9
Волошин
28
Ле Фе
4
Кристанте
4
Кристанте
28
Ле Фе
61
Писилли
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
61
Писилли
8
Бальданци
21
Дибала
21
Дибала
8
Бальданци
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
15
Рубчинский
6
Бражко
6
Бражко
15
Рубчинский
18
Андриевский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
18
Андриевский
91
Михайленко
29
Буяльский
29
Буяльский
91
Михайленко
9
Волошин
22
Кабаев
22
Кабаев
9
Волошин
39
Герреро
19
Ванат
19
Ванат
39
Герреро
Остались в запасе
Рома
Динамо К
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Иван Юрич
1
Георгий Бущан
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Рома - Динамо К
1
4
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
17
Офсайды
1
1
Количество передач
597
375
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Динамо» Киев, 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Динамо» Киев
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»