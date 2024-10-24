Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рома» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

«Рома» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

24 октября 2024, 18:35
Рома
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
1 : 0
Завершен
Динамо К
23' А. Довбик (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
(К) ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
18
Александр Андриевский
(К) ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
3-2-3-1-1
99
Свилар
59
Залевски
5
Н'Дика
22
Эрмосо
17
Анхелиньо
2
Челик
17
Коне
28
Ле Фе
61
Писилли
8
Бальданци
9
Довбик
3-3-3-1
35
Нещерет
40
Биловар
4
Попов
32
Михавко
18
Тымчик
91
Михайленко
2
Вивчаренко
39
Герреро
18
Андриевский
15
Рубчинский
9
Волошин
28
Ле Фе
4
Кристанте
4
Кристанте
28
Ле Фе
61
Писилли
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
61
Писилли
8
Бальданци
21
Дибала
21
Дибала
8
Бальданци
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
15
Рубчинский
6
Бражко
6
Бражко
15
Рубчинский
18
Андриевский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
18
Андриевский
91
Михайленко
29
Буяльский
29
Буяльский
91
Михайленко
9
Волошин
22
Кабаев
22
Кабаев
9
Волошин
39
Герреро
19
Ванат
19
Ванат
39
Герреро
Остались в запасе
Рома
Динамо К
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Иван Юрич
1
Георгий Бущан
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Рома - Динамо К
1
4
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
17
Офсайды
1
1
Количество передач
597
375
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Динамо» Киев, 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Динамо» Киев

«Рома» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Динамо К Рома
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
13
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+