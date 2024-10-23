24 октября 2024 года на стадионе «Партизан» пройдет матч третьего тура Лиги Европы между «Маккаби» Тель-Авив и «Реал Сосьедадом». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в группе, после не самых удачных результатов в предыдущих матчах.

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» Тель-Авив демонстрирует уверенные результаты на домашнем стадионе, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. Тем не менее, команда испытывает проблемы в обороне, пропуская в 3 последних встречах в рамках Лиги Европы. В последних пяти матчах «Маккаби» забил 6 голов, но также пропустил 6. Важно отметить, что израильтяне забивают в 12 из 14 последних матчей, что показывает их нацеленность на атаку.

Последние матчи «Маккаби» Тель-Авив:

«Реал Сосьедад» показывает уверенные результаты, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей. Команда стабильно забивает в каждом из последних пяти матчей, в среднем забивая 1.40 гола за игру. В обороне «Реал Сосьедад» выглядит довольно надежно, пропуская всего 0.80 гола в среднем за последние пять матчей. В прошлом туре Лиги Европы они уступили «Андерлехту» (1:2), но сохраняют боевой настрой на оставшиеся встречи.

Последние матчи «Реал Сосьедад»:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.

Статистика

«Маккаби» Тель-Авив:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

«Реал Сосьедад»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

Прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив – «Реал Сосьедад»

Учитывая статистику команд, «Реал Сосьедад» выглядит фаворитом в этом матче. Их защита более стабильна, и команда демонстрирует хорошие результаты на выезде. В то же время, «Маккаби» может воспользоваться преимуществом домашнего поля и проблемами соперника в гостевых встречах. Вероятнее всего, матч будет напряженным, но «Реал Сосьедад» сможет вырвать минимальную победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 1.95

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Реал Сосьедад» за коэффициент 1.95.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Реал Сосьедад».

Рекомендация: 1:0 в пользу «Реал Сосьедад» за коэффициент 6.50.