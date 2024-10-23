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    • Прогноз на точный счет матча «Маккаби» Тель-Авив – «Реал Сосьедад», Лига Европы, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Маккаби» Тель-Авив – «Реал Сосьедад», Лига Европы, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на стадионе «Партизан» пройдет матч третьего тура Лиги Европы между «Маккаби» Тель-Авив и «Реал Сосьедадом». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в группе, после не самых удачных результатов в предыдущих матчах.

    «Маккаби» Тель-Авив

    «Маккаби» Тель-Авив демонстрирует уверенные результаты на домашнем стадионе, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. Тем не менее, команда испытывает проблемы в обороне, пропуская в 3 последних встречах в рамках Лиги Европы. В последних пяти матчах «Маккаби» забил 6 голов, но также пропустил 6. Важно отметить, что израильтяне забивают в 12 из 14 последних матчей, что показывает их нацеленность на атаку.

    Последние матчи «Маккаби» Тель-Авив:

    • «Маккаби» Тель-Авив 2:0 «Маккаби» Хайфа
    • «Маккаби» Нетанья 1:2 «Маккаби» Тель-Авив
    • «Маккаби» Тель-Авив 0:2 «Мидтьюлланд»
    • «Маккаби» Тель-Авив 1:1 «Ирони» Тверия
    • «Брага» 2:1 «Маккаби» Тель-Авив

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» показывает уверенные результаты, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей. Команда стабильно забивает в каждом из последних пяти матчей, в среднем забивая 1.40 гола за игру. В обороне «Реал Сосьедад» выглядит довольно надежно, пропуская всего 0.80 гола в среднем за последние пять матчей. В прошлом туре Лиги Европы они уступили «Андерлехту» (1:2), но сохраняют боевой настрой на оставшиеся встречи.

    Последние матчи «Реал Сосьедад»:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.

    Статистика

    «Маккаби» Тель-Авив:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    «Реал Сосьедад»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    Прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив – «Реал Сосьедад»

    Учитывая статистику команд, «Реал Сосьедад» выглядит фаворитом в этом матче. Их защита более стабильна, и команда демонстрирует хорошие результаты на выезде. В то же время, «Маккаби» может воспользоваться преимуществом домашнего поля и проблемами соперника в гостевых встречах. Вероятнее всего, матч будет напряженным, но «Реал Сосьедад» сможет вырвать минимальную победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 1.95
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Реал Сосьедад» за коэффициент 1.95.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Реал Сосьедад».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Реал Сосьедад» за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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