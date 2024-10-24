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  • «Маккаби» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

«Маккаби» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

24 октября 2024, 18:35
Маккаби
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
82' Д. Тургеман
19' Х. Пачеко 64' С. Гомес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
23
Став Лемкин
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
7
Весли Патати
ЛВ
8
Дор Перец
(К) ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Маккаби
21
Симон Слуга
ВР
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
8
Йорис ван Овереем
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Реал Сосьедад
32
Айтор Фрага
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-3-2-1
90
Мишпати
23
Лемкин
44
Стойич
13
Давидзаде
4
Шломо
8
Перец
28
Сиссоко
36
Шахар
7
Патати
36
Каничовски
19
4-2-3-1
13
Марреро
2
Арамбуру
21
Агер
16
Пачеко
16
Лопес
8
Турриэнтес
36
Субименди
10
Мендес
14
Кубо
10
Оярсабаль
6
Садик
28
Сиссоко
8
ван Овереем
8
ван Овереем
28
Сиссоко
8
Перец
77
Давида
77
Давида
8
Перец
13
Давидзаде
11
Йехезкель
11
Йехезкель
13
Давидзаде
19
99
Тургеман
99
Тургеман
19
8
Турриэнтес
17
Гомес
17
Гомес
8
Турриэнтес
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
10
Мендес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
10
Мендес
14
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
14
Кубо
10
Оярсабаль
23
Бекер
23
Бекер
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Маккаби
Реал Сосьедад
21
Симон Слуга
ВР
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Йон Магунаселайя
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Йон Магунаселайя
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Маккаби - Реал Сосьедад
3
1
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
8
14
Офсайды
2
2
Количество передач
346
604
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.51
1.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Маккаби» против «Реала Сосьедад», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби» – «Реал Сосьедад»

«Маккаби» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Реал Сосьедад Маккаби
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