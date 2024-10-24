24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Маккаби
Маккаби
4-3-2-1
90
Мишпати
23
Лемкин
44
Стойич
13
Давидзаде
4
Шломо
8
Перец
28
Сиссоко
36
Шахар
7
Патати
36
Каничовски
19
4-2-3-1
13
Марреро
2
Арамбуру
21
Агер
16
Пачеко
16
Лопес
8
Турриэнтес
36
Субименди
10
Мендес
14
Кубо
10
Оярсабаль
6
Садик
28
Сиссоко
8
ван Овереем
8
ван Овереем
28
Сиссоко
8
Перец
77
Давида
77
Давида
8
Перец
13
Давидзаде
11
Йехезкель
11
Йехезкель
13
Давидзаде
19
99
Тургеман
99
Тургеман
19
8
Турриэнтес
17
Гомес
17
Гомес
8
Турриэнтес
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
10
Мендес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
10
Мендес
14
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
14
Кубо
10
Оярсабаль
23
Бекер
23
Бекер
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Маккаби
Реал Сосьедад
21
Симон Слуга
ВР
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Йон Магунаселайя
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Йон Магунаселайя
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Маккаби - Реал Сосьедад
3
1
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
8
14
Офсайды
2
2
Количество передач
346
604
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.51
1.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Маккаби» против «Реала Сосьедад», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»