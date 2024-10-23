24 октября 2024 года на стадионе «MCH Арена» состоится матч третьего тура Лиги Европы между «Мидтьюлландом» и «Юнионом». Обе команды стремятся закрепиться в группе и выйти в плей-офф, поэтому предстоящая встреча обещает быть напряженной.
«Мидтьюлланд»
«Мидтьюлланд» показывает хорошие результаты на своем поле, не проигрывая в 13 последних домашних матчах. В последних пяти играх они забили 8 голов, но также пропустили 7, что указывает на определенные проблемы в обороне. В Лиге Европы команда уже одержала важную победу над «Маккаби Тель-Авив» (2:0), и этот успех может добавить уверенности перед матчем с «Юнионом». Важно отметить, что «Мидтьюлланд» стабильно забивает, что может стать решающим фактором.
Последние матчи «Мидтьюлланда»:
- «Сендерйюске» 3:2 «Мидтьюлланд»
- «Брондбю» 2:0 «Мидтьюлланд»
- «Маккаби Тель-Авив» 0:2 «Мидтьюлланд»
- «Мидтьюлланд» 3:1 «Виборг»
- «Мидтьюлланд» 1:1 «Хоффенхайм»
«Юнион»
«Юнион» провел три последних матча вничью, что указывает на их осторожную и сдержанную тактику. За последние пять матчей они забили всего 5 голов и пропустили 3, что подчеркивает их надежную оборону. В Лиге Европы команда не смогла победить «Буде-Глимт» (0:0), но сохраняет стабильность в защите. В этом матче против «Мидтьюлланда» «Юнион» постарается удержать свои позиции и воспользоваться шансами на контратаках.
Последние матчи «Юниона»:
- «Юнион» 0:0 «Гент»
- «Брюгге» 1:1 «Юнион»
- «Юнион» 0:0 «Буде-Глимт»
- «Юнион» 3:0 «Кортрейк»
- «Фенербахче» 2:1 «Юнион»
Личные встречи
У команд не было личных встреч, это добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.
Статистика
«Мидтьюлланд»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
«Юнион»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
Прогноз на матч «Мидтьюлланд» – «Юнион»
Учитывая текущую форму команд и статистику, можно ожидать, что матч будет проходить в плотной борьбе. «Мидтьюлланд» обладает преимуществом домашнего поля и более активной атакой, но их оборона оставляет желать лучшего. «Юнион», в свою очередь, демонстрирует надежную игру в защите, поэтому велика вероятность, что матч завершится с небольшим количеством голов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Мидтьюлланда» – коэффициент 2.20
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Мидтьюлланда» за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Мидтьюлланда» с минимальным счетом.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Мидтьюлланда» за коэффициент 7.00.