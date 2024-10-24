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  • «Мидтьюлланд» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

«Мидтьюлланд» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

24 октября 2024, 18:35
Мидтьюлланд
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
1 : 0
Завершен
Юнион СЖ
18' У. Диао
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
24
Дарио Осорио
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К) ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Усейну Нианг
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Мидтьюлланд
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
9
Франкулину
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
29
Франьо Иванович
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Олафссон
4
Диао
22
Серенсен
2
Андерссон
43
Мбабу
32
Мартинес
18
Серенсен
58
Симсир
24
Осорио
16
Букса
7
Кухта
4-1-2-2-1
49
Морис
28
Мачида
16
Берджесс
5
Мак Аллистер
27
Садики
34
Ванхутте
22
Нианг
20
Расмуссен
25
Халаили
16
Фусейни
13
Родригес
43
Мбабу
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
43
Мбабу
32
Мартинес
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
32
Мартинес
18
Серенсен
19
19
18
Серенсен
7
Кухта
9
Франкулину
9
Франкулину
7
Кухта
22
Нианг
26
Сайкс
26
Сайкс
22
Нианг
20
Расмуссен
6
ван де Перре
6
ван де Перре
20
Расмуссен
27
Садики
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
27
Садики
16
Фусейни
7
7
16
Фусейни
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Юнион СЖ
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
41
Микель Гогорза
ЦФ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Мидтьюлланд - Юнион СЖ
4
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
15
Офсайды
0
3
Количество передач
382
488
Сейвы
8
4
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Мидтьюлланд» против «Юнион СЖ», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Юнион СЖ»

«Мидтьюлланд» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Юнион СЖ Мидтьюлланд
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