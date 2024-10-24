24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Мидтьюлланд
Мидтьюлланд
4-1-1-2-2
1
Олафссон
4
Диао
22
Серенсен
2
Андерссон
43
Мбабу
32
Мартинес
18
Серенсен
58
Симсир
24
Осорио
16
Букса
7
Кухта
4-1-2-2-1
49
Морис
28
Мачида
16
Берджесс
5
Мак Аллистер
27
Садики
34
Ванхутте
22
Нианг
20
Расмуссен
25
Халаили
16
Фусейни
13
Родригес
43
Мбабу
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
43
Мбабу
32
Мартинес
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
32
Мартинес
18
Серенсен
19
19
18
Серенсен
7
Кухта
9
Франкулину
9
Франкулину
7
Кухта
22
Нианг
26
Сайкс
26
Сайкс
22
Нианг
20
Расмуссен
6
ван де Перре
6
ван де Перре
20
Расмуссен
27
Садики
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
27
Садики
16
Фусейни
7
7
16
Фусейни
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Юнион СЖ
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
41
Микель Гогорза
ЦФ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Мидтьюлланд - Юнион СЖ
4
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
15
Офсайды
0
3
Количество передач
382
488
Сейвы
8
4
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Мидтьюлланд» против «Юнион СЖ», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Юнион СЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»