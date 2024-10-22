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    • Прогноз на точный счет матча «Брест» – «Байер», Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Брест» – «Байер», Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    23 октября 2024 года на стадионе «Рудуру» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «Брестом» и «Байером». Оба клуба демонстрируют конкурентоспособный футбол, и этот матч станет важным для их дальнейших шансов на выход из группы.

    «Брест»

    «Брест» показывает стабильную игру как в национальном чемпионате, так и на международной арене. В последних пяти матчах команда забила 9 голов и пропустила всего 4, что указывает на качественную игру в обороне. В среднем «Брест» забивает 1.80 гола за игру и пропускает 0.80 гола. В предыдущем туре Лиги чемпионов «Брест» уверенно обыграл «Ред Булл» со счетом 4:0, что подчеркивает их боевой настрой и хорошую форму.

    Последние 5 матчей «Бреста»:

    «Байер»

    «Байер» демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в семи последних матчах подряд. Команда забивает в 16 матчах подряд, что говорит о стабильной атакующей игре. В предыдущем туре Лиги чемпионов «Байер» обыграл «Милан» со счетом 1:0. В последних пяти матчах «Байер» забил 10 голов и пропустил 7, в среднем забивая 2.00 гола за игру и пропуская 1.40 гола. Это указывает на сильную атаку, но также и на определенные проблемы в обороне.

    Последние 5 матчей «Байера»:

    • «Байер» 2:1 «Айнтрахт Ф» (Бундеслига)
    • «Байер» 2:2 «Хольштайн Киль» (Бундеслига)
    • «Байер» 1:0 «Милан» (Лига чемпионов)
    • «Бавария» 1:1 «Байер» (Бундеслига)
    • «Байер» 4:3 «Вольфсбург» (Бундеслига)

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.

    Статистика

    «Брест»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    «Байер»:

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Байера» – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Учитывая атакующий потенциал обеих команд и текущие проблемы «Байера» в обороне, вероятным исходом является победа гостей с небольшим преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Байера» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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