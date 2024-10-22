23 октября 2024 года на стадионе «Рудуру» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «Брестом» и «Байером». Оба клуба демонстрируют конкурентоспособный футбол, и этот матч станет важным для их дальнейших шансов на выход из группы.

«Брест»

«Брест» показывает стабильную игру как в национальном чемпионате, так и на международной арене. В последних пяти матчах команда забила 9 голов и пропустила всего 4, что указывает на качественную игру в обороне. В среднем «Брест» забивает 1.80 гола за игру и пропускает 0.80 гола. В предыдущем туре Лиги чемпионов «Брест» уверенно обыграл «Ред Булл» со счетом 4:0, что подчеркивает их боевой настрой и хорошую форму.

Последние 5 матчей «Бреста»:

«Байер»

«Байер» демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в семи последних матчах подряд. Команда забивает в 16 матчах подряд, что говорит о стабильной атакующей игре. В предыдущем туре Лиги чемпионов «Байер» обыграл «Милан» со счетом 1:0. В последних пяти матчах «Байер» забил 10 голов и пропустил 7, в среднем забивая 2.00 гола за игру и пропуская 1.40 гола. Это указывает на сильную атаку, но также и на определенные проблемы в обороне.

Последние 5 матчей «Байера»:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.

Статистика

«Брест»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

«Байер»:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

Рекомендации для ставок

Победа «Байера» – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Учитывая атакующий потенциал обеих команд и текущие проблемы «Байера» в обороне, вероятным исходом является победа гостей с небольшим преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Байера» за коэффициент 8.00.