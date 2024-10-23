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  • «Брест» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

«Брест» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

23 октября 2024, 18:35
Брест
23.10.2024, среда, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 1
Завершен
Байер
39' П. Лис-Мелу
24' Ф. Вирц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
95
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
23
Камори Думбия
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
4-3-2-1
40
Бизот
21
Айдара
3
Кулибали
5
Шардонне
70
Лала
95
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
20
дель Кастильо
19
Сима
19
Ажорк
4-2-3-1
32
Коварж
20
Мукиэле
5
Хинкапе
4
Та
22
Гримальдо
25
Паласиос
24
Гарсия
23
Телла
7
Вирц
7
Хофманн
14
Шик
8
Маньетти
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Маньетти
95
Камара
23
Думбия
23
Думбия
95
Камара
19
Ажорк
7
Салах
7
Салах
19
Ажорк
20
дель Кастильо
21
Февр
21
Февр
20
дель Кастильо
19
Сима
17
Бальде
17
Бальде
19
Сима
20
Мукиэле
12
Тапсоба
12
Тапсоба
20
Мукиэле
23
Телла
30
Фримпонг
30
Фримпонг
23
Телла
25
Паласиос
34
Джака
34
Джака
25
Паласиос
Адли
11
Терье
11
Терье
Адли
14
Шик
21
Адли
21
Адли
14
Шик
Остались в запасе
Брест
Байер
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Брест - Байер
2
5
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
12
Офсайды
0
2
Количество передач
452
642
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.46
0.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Байер», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Байер»

«Брест» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Байер Брест
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