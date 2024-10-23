23.10.2024, среда, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
4-3-2-1
40
Бизот
21
Айдара
3
Кулибали
5
Шардонне
70
Лала
95
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
20
дель Кастильо
19
Сима
19
Ажорк
4-2-3-1
32
Коварж
20
Мукиэле
5
Хинкапе
4
Та
22
Гримальдо
25
Паласиос
24
Гарсия
23
Телла
7
Вирц
7
Хофманн
14
Шик
8
Маньетти
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Маньетти
95
Камара
23
Думбия
23
Думбия
95
Камара
19
Ажорк
7
Салах
7
Салах
19
Ажорк
20
дель Кастильо
21
Февр
21
Февр
20
дель Кастильо
19
Сима
17
Бальде
17
Бальде
19
Сима
20
Мукиэле
12
Тапсоба
12
Тапсоба
20
Мукиэле
23
Телла
30
Фримпонг
30
Фримпонг
23
Телла
25
Паласиос
34
Джака
34
Джака
25
Паласиос
Адли
11
Терье
11
Терье
Адли
14
Шик
21
Адли
21
Адли
14
Шик
Остались в запасе
Брест
Байер
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Брест - Байер
2
5
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
12
Офсайды
0
2
Количество передач
452
642
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.46
0.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Байер», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»