23 октября 2024 года на стадионе «Адзурри д’Италия» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Селтиком». Оба клуба находятся в поиске важных очков для закрепления позиций в группе, и эта встреча станет важным испытанием для каждой из сторон.
«Аталанта»
«Аталанта» демонстрирует уверенную игру, одержав победу в трех последних матчах. В предыдущем туре Лиги чемпионов команда обыграла «Шахтер» со счетом 3:0, что подтверждает их сильные атакующие качества. В последних пяти матчах «Аталанта» забила 13 голов и пропустила 5, в среднем забивая 2.60 гола за игру и пропуская 1.00. Команда стабильно забивает в пяти последних матчах подряд, что делает их опасным соперником для «Селтика».
Последние 5 матчей «Аталанты»:
- «Венеция» 0:2 «Аталанта» (Серия А)
- «Аталанта» 5:1 «Дженоа» (Серия А)
- «Шахтер» 0:3 «Аталанта» (Лига чемпионов)
- «Болонья» 1:1 «Аталанта» (Серия А)
- «Аталанта» 2:3 «Комо» (Серия А)
«Селтик»
«Селтик» также показывает высокую результативность, забив 14 голов в последних пяти играх. Однако команда имеет проблемы в обороне, пропуская 12 голов за тот же период. В предыдущем матче Лиги чемпионов «Селтик» проиграл «Боруссии» Д со счетом 7:1, что подчеркивает их уязвимость против сильных соперников. Средняя результативность «Селтика» составляет 2.80 гола за игру, однако они пропускают в среднем 2.40 гола за матч, что может стать ключевым фактором в предстоящей игре против мощной атаки «Аталанты».
Последние 5 матчей «Селтика»:
- «Селтик» 2:2 «Абердин» (Премьершип)
- «Слайго Роверс» 2:3 «Селтик» (Товарищеский матч)
- «Росс Каунти» 1:2 «Селтик» (Премьершип)
- «Боруссия» Д 7:1 «Селтик» (Лига чемпионов)
- «Сент-Джонстон» 0:6 «Селтик» (Премьершип)
Личные встречи
У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.
Статистика
«Аталанта»:
- Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
«Селтик»:
- Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 14 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
Рекомендации для ставок
- Победа «Аталанты» – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
Прогноз на точный счет
Учитывая атакующие возможности обеих команд и уязвимость обороны «Селтика», вероятным исходом будет победа «Аталанты» с разницей в один-два гола.
Рекомендация: 3:2 в пользу «Аталанты» за коэффициент 9.50.