Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Селтик», Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Селтик», Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    23 октября 2024 года на стадионе «Адзурри д’Италия» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Селтиком». Оба клуба находятся в поиске важных очков для закрепления позиций в группе, и эта встреча станет важным испытанием для каждой из сторон.

    «Аталанта»

    «Аталанта» демонстрирует уверенную игру, одержав победу в трех последних матчах. В предыдущем туре Лиги чемпионов команда обыграла «Шахтер» со счетом 3:0, что подтверждает их сильные атакующие качества. В последних пяти матчах «Аталанта» забила 13 голов и пропустила 5, в среднем забивая 2.60 гола за игру и пропуская 1.00. Команда стабильно забивает в пяти последних матчах подряд, что делает их опасным соперником для «Селтика».

    Последние 5 матчей «Аталанты»:

    «Селтик»

    «Селтик» также показывает высокую результативность, забив 14 голов в последних пяти играх. Однако команда имеет проблемы в обороне, пропуская 12 голов за тот же период. В предыдущем матче Лиги чемпионов «Селтик» проиграл «Боруссии» Д со счетом 7:1, что подчеркивает их уязвимость против сильных соперников. Средняя результативность «Селтика» составляет 2.80 гола за игру, однако они пропускают в среднем 2.40 гола за матч, что может стать ключевым фактором в предстоящей игре против мощной атаки «Аталанты».

    Последние 5 матчей «Селтика»:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.

    Статистика

    «Аталанта»:

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    «Селтик»:

    • Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 14 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Аталанты» – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Учитывая атакующие возможности обеих команд и уязвимость обороны «Селтика», вероятным исходом будет победа «Аталанты» с разницей в один-два гола.

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Аталанты» за коэффициент 9.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:49
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 