23 октября 2024 года на стадионе «Адзурри д’Италия» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Селтиком». Оба клуба находятся в поиске важных очков для закрепления позиций в группе, и эта встреча станет важным испытанием для каждой из сторон.

«Аталанта»

«Аталанта» демонстрирует уверенную игру, одержав победу в трех последних матчах. В предыдущем туре Лиги чемпионов команда обыграла «Шахтер» со счетом 3:0, что подтверждает их сильные атакующие качества. В последних пяти матчах «Аталанта» забила 13 голов и пропустила 5, в среднем забивая 2.60 гола за игру и пропуская 1.00. Команда стабильно забивает в пяти последних матчах подряд, что делает их опасным соперником для «Селтика».

Последние 5 матчей «Аталанты»:

«Селтик»

«Селтик» также показывает высокую результативность, забив 14 голов в последних пяти играх. Однако команда имеет проблемы в обороне, пропуская 12 голов за тот же период. В предыдущем матче Лиги чемпионов «Селтик» проиграл «Боруссии» Д со счетом 7:1, что подчеркивает их уязвимость против сильных соперников. Средняя результативность «Селтика» составляет 2.80 гола за игру, однако они пропускают в среднем 2.40 гола за матч, что может стать ключевым фактором в предстоящей игре против мощной атаки «Аталанты».

Последние 5 матчей «Селтика»:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.

Статистика

«Аталанта»:

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

«Селтик»:

Забивает в среднем: 2.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 14 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

Рекомендации для ставок

Победа «Аталанты» – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Учитывая атакующие возможности обеих команд и уязвимость обороны «Селтика», вероятным исходом будет победа «Аталанты» с разницей в один-два гола.

Рекомендация: 3:2 в пользу «Аталанты» за коэффициент 9.50.