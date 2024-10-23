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  • «Аталанта» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

«Аталанта» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

23 октября 2024, 18:35
Аталанта
23.10.2024, среда, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 0
Завершен
Селтик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Арне Энгелс
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
52
Альберто Манцони
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
10
Лазар Самарджич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
16
Белланова
4
Хин
19
Джимсити
23
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
32
Ретеги
11
Лукман
4-3-1-2
1
Шмейхель
2
Джонстон
5
Скейлз
16
Валье
6
Трасти
7
Энгелс
42
МакГрегор
5
Хатате
19
Кюн
33
Айда
38
Маэда
23
Колашинац
13
Руджери
13
Руджери
23
Колашинац
8
Пашалич
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
8
Пашалич
16
Белланова
10
Самарджич
10
Самарджич
16
Белланова
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
11
Лукман
7
Куадрадо
7
Куадрадо
11
Лукман
5
Хатате
8
Бернарду
8
Бернарду
5
Хатате
38
Маэда
77
Пальма
77
Пальма
38
Маэда
33
Айда
7
Фурухаси
7
Фурухаси
33
Айда
7
Энгелс
14
МакКован
14
МакКован
7
Энгелс
19
Кюн
49
Форрест
49
Форрест
19
Кюн
Остались в запасе
Аталанта
Селтик
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Аталанта - Селтик
1
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
5
9
Офсайды
3
1
Количество передач
633
334
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.33
0.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Селтика», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Селтик»

«Аталанта» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Селтик Аталанта
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