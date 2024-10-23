Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
16
Белланова
4
Хин
19
Джимсити
23
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
32
Ретеги
11
Лукман
4-3-1-2
1
Шмейхель
2
Джонстон
5
Скейлз
16
Валье
6
Трасти
7
Энгелс
42
МакГрегор
5
Хатате
19
Кюн
33
Айда
38
Маэда
23
Колашинац
13
Руджери
13
Руджери
23
Колашинац
8
Пашалич
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
8
Пашалич
16
Белланова
10
Самарджич
10
Самарджич
16
Белланова
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
11
Лукман
7
Куадрадо
7
Куадрадо
11
Лукман
5
Хатате
8
Бернарду
8
Бернарду
5
Хатате
38
Маэда
77
Пальма
77
Пальма
38
Маэда
33
Айда
7
Фурухаси
7
Фурухаси
33
Айда
7
Энгелс
14
МакКован
14
МакКован
7
Энгелс
19
Кюн
49
Форрест
49
Форрест
19
Кюн
Остались в запасе
Аталанта
Селтик
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Аталанта - Селтик
1
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
5
9
Офсайды
3
1
Количество передач
633
334
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.33
0.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Селтика», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Селтик»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»