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    • Прогноз на точный счет матча «Рух» – «Карпаты», Премьер-лига Украины, 21 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Рух» – «Карпаты», Премьер-лига Украины, 21 октября 2024 года

    21 октября 2024 года на стадионе «Арена Львов» состоится матч 10-го тура Премьер-лиги Украины, в котором встретятся «Рух» и «Карпаты». Оба клуба находятся в середине таблицы, и этот матч станет важным в контексте борьбы за повышение позиций.

    «Рух»

    «Рух» демонстрирует стабильную игру в текущем сезоне, занимая 5-е место после 8 туров. Команда делает ставку на надежную оборону, пропуская всего один гол в последних пяти матчах. Однако в атаке команда выглядит не столь убедительно, забивая в среднем 1.20 гола за матч. В последних четырeх матчах «Рух» сыграл вничью, что указывает на их осторожный подход и упор на защиту.

    Последние матчи «Руха»:

    «Карпаты»

    «Карпаты» занимают 10-е место и явно испытывают трудности в обороне, пропуская 9 голов в последних пяти матчах. В атаке команда тоже не выглядит стабильной, забивая в среднем 1.00 гола за игру. Однако «Карпаты» умеют находить пути к воротам соперника и забили в 8 из 10 последних матчей.

    Последние матчи «Карпат»:

    Личные встречи

    Это первая встреча команд в рамках текущего сезона, что добавляет интриги в матч. Отсутствие исторической статистики между этими клубами оставляет пространство для неожиданных событий, что делает матч непредсказуемым.

    Статистика

    «Рух»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

    «Карпаты»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

    Прогноз на матч «Рух» – «Карпаты»

    С учeтом текущей формы команд и их статистических показателей, можно ожидать, что «Рух» будет стремиться контролировать игру и минимизировать риски, полагаясь на свою сильную оборону. «Карпаты», в свою очередь, будут искать возможности в атаке, но их слабая защита может стать решающим фактором.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Руха» – коэффициент 2.30
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Руха» за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую форму и результаты команд, наиболее вероятным исходом является минимальная победа «Руха» на домашнем стадионе.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Руха» за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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