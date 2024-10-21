Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рух» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2024

«Рух» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2024

21 октября 2024, 16:50
Рух
21.10.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Карпаты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Остап Притула
АП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
8
Амбросий Чачуа
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
37
Бруниньо
АП
27
Олег Очеретко
АП
33
Stênio
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Рух
12
Markiyan Bakus
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
20
Марко Сапуга
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ледвий
29
Дидык
44
Холод
93
Роман
5
Сыч
6
Пидгурский
27
Федор
19
Карабин
70
Климчук
10
Притула
95
Краснопир
4-2-2-2
12
Кемкин
11
Мирошниченко
47
Педросо
3
Адамюк
4
Бабогло
8
Чачуа
21
Альварес
37
Бруниньо
27
Очеретко
9
33
6
Пидгурский
20
Сапуга
20
Сапуга
6
Пидгурский
70
Климчук
11
Квасница
11
Квасница
70
Климчук
19
Карабин
38
38
19
Карабин
37
Бруниньо
12
Подлепенец
12
Подлепенец
37
Бруниньо
9
9
Устименко
9
Устименко
9
Остались в запасе
Рух
Карпаты
12
Markiyan Bakus
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
19
Евгений Пастух
ЦП
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
12
Markiyan Bakus
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
19
Евгений Пастух
ЦП
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Рух - Карпаты
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Карпат», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух»«Карпаты»

«Рух» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Рух
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
12
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+