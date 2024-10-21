Составы команд
Рух
Рух
3-2-2-2-1
1
Ледвий
29
Дидык
44
Холод
93
Роман
5
Сыч
6
Пидгурский
27
Федор
19
Карабин
70
Климчук
10
Притула
95
Краснопир
4-2-2-2
12
Кемкин
11
Мирошниченко
47
Педросо
3
Адамюк
4
Бабогло
8
Чачуа
21
Альварес
37
Бруниньо
27
Очеретко
9
33
6
Пидгурский
20
Сапуга
20
Сапуга
6
Пидгурский
70
Климчук
11
Квасница
11
Квасница
70
Климчук
19
Карабин
38
38
19
Карабин
37
Бруниньо
12
Подлепенец
12
Подлепенец
37
Бруниньо
9
9
Устименко
9
Устименко
9
Остались в запасе
Рух
Карпаты
12
Markiyan Bakus
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
19
Евгений Пастух
ЦП
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
12
Markiyan Bakus
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
19
Евгений Пастух
ЦП
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Рух - Карпаты
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Карпат», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Карпаты»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»