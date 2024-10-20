В воскресенье, 20 октября, в 15-м туре Первой лиги сыграют «Шинник» и «Балтика». Игра состоится в Ярославле, начало – в 15:00 (мск).

«Шинник»

Команда набрала 14 очков и занимает 15-е место в таблице. Ярославцы одержали 3 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 9:14.

Последние результаты «Шинника»:

«Балтика» имеет в активе 24 очка и располагается на 4-й строчке. Команда одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 14:9.

Последние результаты «Балтики»:

Очные встречи в Первой лиге

02.07.23 «Балтика» – «Шинник» – 0:1 (товарищеский матч);

19.11.22 «Балтика» – «Шинник» – 1:0;

31.07.22 «Шинник» – «Балтика» – 1:1.

Прогноз на матч «Шинник» – «Балтика»

Матчи между командами проходят в напряженной борьбе, однако «Балтика» показывает лучшую форму в этом сезоне. Поставим на победу гостей или ничью за 1.22.