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    • «Шинник» – «Балтика»: прогноз на матч 15-го тура российской Первой лиги, 20 октября

    «Шинник» – «Балтика»: прогноз на матч 15-го тура российской Первой лиги, 20 октября

    В воскресенье, 20 октября, в 15-м туре Первой лиги сыграют «Шинник» и «Балтика». Игра состоится в Ярославле, начало – в 15:00 (мск).

    «Шинник»

    Команда набрала 14 очков и занимает 15-е место в таблице. Ярославцы одержали 3 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 9:14.

    Последние результаты «Шинника»:

    «Балтика»

    «Балтика» имеет в активе 24 очка и располагается на 4-й строчке. Команда одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 14:9.

    Последние результаты «Балтики»:

    Очные встречи в Первой лиге

    • 02.07.23 «Балтика» – «Шинник» – 0:1 (товарищеский матч);
    • 19.11.22 «Балтика» – «Шинник» – 1:0;
    • 31.07.22 «Шинник» – «Балтика» – 1:1.

    Прогноз на матч «Шинник» – «Балтика»

    Матчи между командами проходят в напряженной борьбе, однако «Балтика» показывает лучшую форму в этом сезоне. Поставим на победу гостей или ничью за 1.22.

    Источник: «Бомбардир»

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