20.10.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 15 тур
Россия. Первая лига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
4-1-1-3-1
1
Айдаров
89
Загре
27
Черный
90
Шакуро
2
Косогоров
38
Алейников
15
Самойлов
97
Малахов
8
Сухомлинов
78
Куль
75
Жамалетдинов
4-1-2-1-2
39
Бориско
43
Терентьев
5
Осипов
2
Варатынов
96
Мохаммад
8
Мендель
17
Ковалев
10
Петров
19
Пряхин
99
Лисакович
11
Эльдарушев
97
Малахов
2
Скворцов
2
Скворцов
97
Малахов
8
Сухомлинов
5
Зинков
5
Зинков
8
Сухомлинов
15
Самойлов
28
Султонов
28
Султонов
15
Самойлов
75
Жамалетдинов
9
Федоров
9
Федоров
75
Жамалетдинов
96
Мохаммад
7
Маляров
7
Маляров
96
Мохаммад
8
Мендель
59
Аванесян
59
Аванесян
8
Мендель
10
Петров
17
Зазвонкин
17
Зазвонкин
10
Петров
99
Лисакович
10
Фернандес
10
Фернандес
99
Лисакович
11
Эльдарушев
23
Стефанович
23
Стефанович
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Шинник
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
46
Егор Синицын
ОП
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
99
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
46
Егор Синицын
ОП
14
Глеб Калинин
ЦП
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
99
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Шинник - Балтика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Балтики», 15-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»