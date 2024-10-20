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  • «Шинник» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Шинник» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 13:50
Шинник
20.10.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Балтика
61' А. Косогоров
6' В. Лисакович 11' В. Лисакович (П) 34' И. Петров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
96
Амир Мохаммад
ЛЗ
5
Александр Осипов
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
14
Глеб Калинин
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Айдаров
89
Загре
27
Черный
90
Шакуро
2
Косогоров
38
Алейников
15
Самойлов
97
Малахов
8
Сухомлинов
78
Куль
75
Жамалетдинов
4-1-2-1-2
39
Бориско
43
Терентьев
5
Осипов
2
Варатынов
96
Мохаммад
8
Мендель
17
Ковалев
10
Петров
19
Пряхин
99
Лисакович
11
Эльдарушев
97
Малахов
2
Скворцов
2
Скворцов
97
Малахов
8
Сухомлинов
5
Зинков
5
Зинков
8
Сухомлинов
15
Самойлов
28
Султонов
28
Султонов
15
Самойлов
75
Жамалетдинов
9
Федоров
9
Федоров
75
Жамалетдинов
96
Мохаммад
7
Маляров
7
Маляров
96
Мохаммад
8
Мендель
59
Аванесян
59
Аванесян
8
Мендель
10
Петров
17
Зазвонкин
17
Зазвонкин
10
Петров
99
Лисакович
10
Фернандес
10
Фернандес
99
Лисакович
11
Эльдарушев
23
Стефанович
23
Стефанович
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Шинник
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
46
Егор Синицын
ОП
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
99
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
46
Егор Синицын
ОП
14
Глеб Калинин
ЦП
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
99
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Шинник - Балтика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Балтики», 15-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник»«Балтика»

«Шинник» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Балтика Шинник
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