20 октября 2024 года на стадионе «Черноморец» состоится матч десятого тура Премьер-лиги Украины между «Черноморцем» и «Вересом». Обе команды находятся в середине таблицы и нуждаются в очках, чтобы улучшить свои позиции.
«Черноморец»
«Черноморец» занимает 9-е место с 10 очками после 9 туров. Команда не отличается стабильностью в этом сезоне, что видно по их последним результатам. В последних пяти матчах «Черноморец» забил 4 гола и пропустил 6. Лучший бомбардир команды, Денис Янаков, имеет всего один забитый мяч в 9 матчах, что указывает на слабую результативность в атаке. В защите команда также испытывает проблемы, пропуская в среднем 1.20 гола за матч.
Последние матчи «Черноморца»:
- «Черноморец» 1:0 «Оболонь»
- «ЛНЗ» 1:1 «Черноморец»
- «Черноморец» 0:1 «Карпаты»
- «Черноморец» 1:0 «Ингулец»
- «Черноморец» 1:4 «Полесье»
«Верес»
«Верес» занимает 12-е место с 9 очками. Команда не проигрывает в последних трех матчах и забивает в шести играх подряд, что указывает на наличие потенциала в атаке. В последних пяти матчах «Верес» забил 7 голов и пропустил 9. Владислав Шарай является лучшим бомбардиром команды с 3 голами в 10 матчах. Несмотря на неплохую результативность, «Верес» пропускает регулярно, в среднем 1.80 гола за игру.
Последние матчи «Вереса»:
- «Верес» 2:1 «Заря»
- «Верес» 1:1 «Шахтер»
- «Верес» 2:2 «Ингулец»
- «Полесье» 2:1 «Верес»
- «Верес» 1:3 «Левый берег»
Личные встречи
История встреч между этими командами складывается в пользу «Вереса». Команда не проигрывает «Черноморцу» в 6 из 8 последних матчей. В последнем матче, состоявшемся в марте 2024 года, «Верес» победил со счетом 1:0. Это говорит о том, что «Верес» имеет психологическое преимущество перед этим соперником.
Последние встречи:
- «Черноморец» 0:1 «Верес» (март 2024)
- «Верес» 3:1 «Черноморец» (сентябрь 2023)
- «Верес» 1:3 «Черноморец» (март 2023)
Статистика
«Черноморец»:
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
«Верес»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
Прогноз на матч «Черноморец» – «Верес»
Учитывая текущую форму обеих команд, а также их статистику и историю встреч, можно ожидать равную борьбу. «Черноморец» играет дома, но «Верес» показывает более стабильные результаты и имеет психологическое преимущество. В связи с этим вероятность ничейного результата с голами с обеих сторон велика.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.10
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы команд и их статистики, наиболее вероятным исходом выглядит ничья 1:1.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.