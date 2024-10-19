20 октября 2024 года на стадионе «Черноморец» состоится матч десятого тура Премьер-лиги Украины между «Черноморцем» и «Вересом». Обе команды находятся в середине таблицы и нуждаются в очках, чтобы улучшить свои позиции.

«Черноморец»

«Черноморец» занимает 9-е место с 10 очками после 9 туров. Команда не отличается стабильностью в этом сезоне, что видно по их последним результатам. В последних пяти матчах «Черноморец» забил 4 гола и пропустил 6. Лучший бомбардир команды, Денис Янаков, имеет всего один забитый мяч в 9 матчах, что указывает на слабую результативность в атаке. В защите команда также испытывает проблемы, пропуская в среднем 1.20 гола за матч.

Последние матчи «Черноморца»:

«Верес»

«Верес» занимает 12-е место с 9 очками. Команда не проигрывает в последних трех матчах и забивает в шести играх подряд, что указывает на наличие потенциала в атаке. В последних пяти матчах «Верес» забил 7 голов и пропустил 9. Владислав Шарай является лучшим бомбардиром команды с 3 голами в 10 матчах. Несмотря на неплохую результативность, «Верес» пропускает регулярно, в среднем 1.80 гола за игру.

Последние матчи «Вереса»:

Личные встречи

История встреч между этими командами складывается в пользу «Вереса». Команда не проигрывает «Черноморцу» в 6 из 8 последних матчей. В последнем матче, состоявшемся в марте 2024 года, «Верес» победил со счетом 1:0. Это говорит о том, что «Верес» имеет психологическое преимущество перед этим соперником.

Последние встречи:

«Черноморец» 0:1 «Верес» (март 2024)

«Верес» 3:1 «Черноморец» (сентябрь 2023)

«Верес» 1:3 «Черноморец» (март 2023)

Статистика

«Черноморец»:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

«Верес»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

Прогноз на матч «Черноморец» – «Верес»

Учитывая текущую форму обеих команд, а также их статистику и историю встреч, можно ожидать равную борьбу. «Черноморец» играет дома, но «Верес» показывает более стабильные результаты и имеет психологическое преимущество. В связи с этим вероятность ничейного результата с голами с обеих сторон велика.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.10

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы команд и их статистики, наиболее вероятным исходом выглядит ничья 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.