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    • Прогноз на точный счет матча «Черноморец» – «Верес», Премьер-лига Украины, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Черноморец» – «Верес», Премьер-лига Украины, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Черноморец» состоится матч десятого тура Премьер-лиги Украины между «Черноморцем» и «Вересом». Обе команды находятся в середине таблицы и нуждаются в очках, чтобы улучшить свои позиции.

    «Черноморец»

    «Черноморец» занимает 9-е место с 10 очками после 9 туров. Команда не отличается стабильностью в этом сезоне, что видно по их последним результатам. В последних пяти матчах «Черноморец» забил 4 гола и пропустил 6. Лучший бомбардир команды, Денис Янаков, имеет всего один забитый мяч в 9 матчах, что указывает на слабую результативность в атаке. В защите команда также испытывает проблемы, пропуская в среднем 1.20 гола за матч.

    Последние матчи «Черноморца»:

    «Верес»

    «Верес» занимает 12-е место с 9 очками. Команда не проигрывает в последних трех матчах и забивает в шести играх подряд, что указывает на наличие потенциала в атаке. В последних пяти матчах «Верес» забил 7 голов и пропустил 9. Владислав Шарай является лучшим бомбардиром команды с 3 голами в 10 матчах. Несмотря на неплохую результативность, «Верес» пропускает регулярно, в среднем 1.80 гола за игру.

    Последние матчи «Вереса»:

    Личные встречи

    История встреч между этими командами складывается в пользу «Вереса». Команда не проигрывает «Черноморцу» в 6 из 8 последних матчей. В последнем матче, состоявшемся в марте 2024 года, «Верес» победил со счетом 1:0. Это говорит о том, что «Верес» имеет психологическое преимущество перед этим соперником.

    Последние встречи:

    • «Черноморец» 0:1 «Верес» (март 2024)
    • «Верес» 3:1 «Черноморец» (сентябрь 2023)
    • «Верес» 1:3 «Черноморец» (март 2023)

    Статистика

    «Черноморец»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    «Верес»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

    Прогноз на матч «Черноморец» – «Верес»

    Учитывая текущую форму обеих команд, а также их статистику и историю встреч, можно ожидать равную борьбу. «Черноморец» играет дома, но «Верес» показывает более стабильные результаты и имеет психологическое преимущество. В связи с этим вероятность ничейного результата с голами с обеих сторон велика.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.10
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы команд и их статистики, наиболее вероятным исходом выглядит ничья 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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