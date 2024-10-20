Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Черноморец» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Черноморец» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 14:20
Черноморец
20.10.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Верес
22' Е. Морозко (АГ)
65' С. Вовченко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
24
Мозес Джарджу
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Верес
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Евгений Морозко
ЛВ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
8
Яго Сикейра
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Луан Кампос
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
8
Jon Šporn
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Верес
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
90
Samuel Nongoh
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Рудько
44
3
Ермаков
6
86
Удод
3
Кисиль
24
Джарджу
28
Габелок
7
Петряк
9
3-2-3-2
47
Когут
3
Вовченко
33
Гончаренко
5
Шевченко
8
Кльоц
27
11
Дахновский
8
Сикейра
17
Морозко
99
Мрвальевич
99
Кампос
24
Джарджу
15
Лацабидзе
15
Лацабидзе
24
Джарджу
28
Габелок
27
Васильев
27
Васильев
28
Габелок
9
33
33
9
7
Петряк
77
77
7
Петряк
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
27
7
Степанюк
7
Степанюк
27
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
17
Морозко
27
Куция
27
Куция
17
Морозко
Остались в запасе
Черноморец
Верес
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
8
Jon Šporn
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
90
Samuel Nongoh
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
8
Jon Šporn
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
90
Samuel Nongoh
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Черноморец - Верес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Вереса», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Верес»

«Черноморец» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Черноморец
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
12
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+