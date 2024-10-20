20.10.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Украина. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-2-2-1-1
1
Рудько
44
3
Ермаков
6
86
Удод
3
Кисиль
24
Джарджу
28
Габелок
7
Петряк
9
3-2-3-2
47
Когут
3
Вовченко
33
Гончаренко
5
Шевченко
8
Кльоц
27
11
Дахновский
8
Сикейра
17
Морозко
99
Мрвальевич
99
Кампос
24
Джарджу
15
Лацабидзе
15
Лацабидзе
24
Джарджу
28
Габелок
27
Васильев
27
Васильев
28
Габелок
9
33
33
9
7
Петряк
77
77
7
Петряк
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
27
7
Степанюк
7
Степанюк
27
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
17
Морозко
27
Куция
27
Куция
17
Морозко
Остались в запасе
Черноморец
Верес
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
8
Jon Šporn
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
90
Samuel Nongoh
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
8
Jon Šporn
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
90
Samuel Nongoh
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Черноморец - Верес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Вереса», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Верес»
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Источник: «Бомбардир»