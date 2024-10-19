20 октября 2024 года на стадионе «Виа дель Маре» состоится матч восьмого тура Серии А между «Лечче» и «Фиорентиной». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнире, но их текущая форма и результаты значительно отличаются.

«Лечче»

«Лечче» находится на 17-м месте в турнирной таблице, набрав всего 5 очков после 7 туров. Команда не может победить в последних четырех матчах, пропуская в каждом из них. За последние пять игр «Лечче» удалось забить всего 2 гола, пропустив 8. Несмотря на наличие атакующего потенциала, команда испытывает трудности в защите и создании опасных моментов. Никола Крстович, лучший бомбардир команды, забил 3 гола в 8 матчах, но его усилий недостаточно для достижения положительных результатов.

Последние матчи «Лечче»:

Удинезе 1:0 «Лечче»

Милан 3:0 «Лечче»

«Лечче» 0:2 Сассуоло (Кубок)

«Лечче» 2:2 Парма

Торино 0:0 «Лечче»

«Фиорентина»

«Фиорентина» располагается на 11-й позиции с 10 очками после 7 туров. Команда не проигрывает в трех последних матчах, показывая неплохую форму. В последних пяти играх «Фиорентина» забила 8 голов и пропустила 5. Мойзе Кин является лидером атаки команды, забив 5 мячей в 10 матчах. Несмотря на средние показатели защиты, «Фиорентина» имеет стабильные результаты в нападении и является фаворитом предстоящей встречи.

Последние матчи «Фиорентины»:

«Фиорентина» 2:1 Милан

«Фиорентина» 2:0 Нью Сэйнтс (Лига Конференций)

Эмполи 0:0 «Фиорентина»

«Фиорентина» 2:1 Лацио

Аталанта 3:2 «Фиорентина»

Личные встречи

«Фиорентина» стабильно выступает в матчах против «Лечче». В последних пяти очных встречах команды обе стороны забивали, а «Фиорентина» добивалась позитивных результатов. Последние матчи показывают, что «Фиорентина» способна набирать очки даже в сложных условиях, но «Лечче» также нередко создает проблемы для своих соперников.

Последние встречи:

«Лечче» 3:2 «Фиорентина» (02.02.2024)

«Фиорентина» 2:2 «Лечче» (27.08.2023)

«Фиорентина» 1:0 «Лечче» (19.03.2023)

Статистика

«Лечче»:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

«Фиорентина»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Прогноз на матч «Лечче» – «Фиорентина»

Учитывая текущую форму команд, «Фиорентина» выглядит фаворитом этого матча. «Лечче» испытывает трудности в защите, что даст возможность гостям воспользоваться своими шансами. «Фиорентина» уверенно выступает против соперников такого уровня и имеет все шансы на победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Фиорентины» за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

С учетом игровой формы и результатов личных встреч наиболее вероятным исходом является минимальная победа «Фиорентины».

Рекомендация: 2:1 в пользу «Фиорентины» за коэффициент 8.00.