20 октября 2024 года на стадионе «Виа дель Маре» состоится матч восьмого тура Серии А между «Лечче» и «Фиорентиной». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнире, но их текущая форма и результаты значительно отличаются.
«Лечче»
«Лечче» находится на 17-м месте в турнирной таблице, набрав всего 5 очков после 7 туров. Команда не может победить в последних четырех матчах, пропуская в каждом из них. За последние пять игр «Лечче» удалось забить всего 2 гола, пропустив 8. Несмотря на наличие атакующего потенциала, команда испытывает трудности в защите и создании опасных моментов. Никола Крстович, лучший бомбардир команды, забил 3 гола в 8 матчах, но его усилий недостаточно для достижения положительных результатов.
Последние матчи «Лечче»:
- Удинезе 1:0 «Лечче»
- Милан 3:0 «Лечче»
- «Лечче» 0:2 Сассуоло (Кубок)
- «Лечче» 2:2 Парма
- Торино 0:0 «Лечче»
«Фиорентина»
«Фиорентина» располагается на 11-й позиции с 10 очками после 7 туров. Команда не проигрывает в трех последних матчах, показывая неплохую форму. В последних пяти играх «Фиорентина» забила 8 голов и пропустила 5. Мойзе Кин является лидером атаки команды, забив 5 мячей в 10 матчах. Несмотря на средние показатели защиты, «Фиорентина» имеет стабильные результаты в нападении и является фаворитом предстоящей встречи.
Последние матчи «Фиорентины»:
- «Фиорентина» 2:1 Милан
- «Фиорентина» 2:0 Нью Сэйнтс (Лига Конференций)
- Эмполи 0:0 «Фиорентина»
- «Фиорентина» 2:1 Лацио
- Аталанта 3:2 «Фиорентина»
Личные встречи
«Фиорентина» стабильно выступает в матчах против «Лечче». В последних пяти очных встречах команды обе стороны забивали, а «Фиорентина» добивалась позитивных результатов. Последние матчи показывают, что «Фиорентина» способна набирать очки даже в сложных условиях, но «Лечче» также нередко создает проблемы для своих соперников.
Последние встречи:
- «Лечче» 3:2 «Фиорентина» (02.02.2024)
- «Фиорентина» 2:2 «Лечче» (27.08.2023)
- «Фиорентина» 1:0 «Лечче» (19.03.2023)
Статистика
«Лечче»:
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
«Фиорентина»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
Прогноз на матч «Лечче» – «Фиорентина»
Учитывая текущую форму команд, «Фиорентина» выглядит фаворитом этого матча. «Лечче» испытывает трудности в защите, что даст возможность гостям воспользоваться своими шансами. «Фиорентина» уверенно выступает против соперников такого уровня и имеет все шансы на победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Фиорентины» за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
С учетом игровой формы и результатов личных встреч наиболее вероятным исходом является минимальная победа «Фиорентины».
Рекомендация: 2:1 в пользу «Фиорентины» за коэффициент 8.00.