20.10.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 6
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
3-3-1-2-1
30
Фальконе
24
Жилберт
17
Доргу
4
Гашпар
25
Галло
44
Пьерре
6
Башкиротто
20
Рамадани
9
Ребич
10
Уден
90
Крстович
4-3-2-1
43
Де Хеа
20
Додо
3
Раньери
15
Комуццо
8
Госенс
32
Катальди
28
Колпани
8
Бове
11
Гюдмюндссон
29
Адли
9
Кен
24
Жилберт
18
Жан
18
Жан
24
Жилберт
44
Пьерре
29
Кулибали
29
Кулибали
44
Пьерре
20
Рамадани
77
Каба
77
Каба
20
Рамадани
10
Уден
20
Моренте
20
Моренте
10
Уден
9
Ребич
19
Банда
19
Банда
9
Ребич
8
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
8
Госенс
29
Адли
7
Ричардсон
7
Ричардсон
29
Адли
8
Бове
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Бове
9
Кен
8
Куаме
8
Куаме
9
Кен
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Лечче
Фиорентина
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Лечче - Фиорентина
1
5
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
1
3
Нарушения
8
14
Офсайды
0
2
Количество передач
355
562
Сейвы
5
2
Точность передач %
78
90
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.2
2.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Фиорентины», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»