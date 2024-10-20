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  • «Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 14:50
Лечче
20.10.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 6
Завершен
Фиорентина
20' Д. Катальди 34' А. Колпани 45' Д. Катальди 54' А. Колпани 61' Л. Белтран 72' Ф. Паризи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лечче
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
29
Лассана Кулибали
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Амир Ричардсон
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Фальконе
24
Жилберт
17
Доргу
4
Гашпар
25
Галло
44
Пьерре
6
Башкиротто
20
Рамадани
9
Ребич
10
Уден
90
Крстович
4-3-2-1
43
Де Хеа
20
Додо
3
Раньери
15
Комуццо
8
Госенс
32
Катальди
28
Колпани
8
Бове
11
Гюдмюндссон
29
Адли
9
Кен
24
Жилберт
18
Жан
18
Жан
24
Жилберт
44
Пьерре
29
Кулибали
29
Кулибали
44
Пьерре
20
Рамадани
77
Каба
77
Каба
20
Рамадани
10
Уден
20
Моренте
20
Моренте
10
Уден
9
Ребич
19
Банда
19
Банда
9
Ребич
8
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
8
Госенс
29
Адли
7
Ричардсон
7
Ричардсон
29
Адли
8
Бове
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Бове
9
Кен
8
Куаме
8
Куаме
9
Кен
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Лечче
Фиорентина
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Лечче - Фиорентина
1
5
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
1
3
Нарушения
8
14
Офсайды
0
2
Количество передач
355
562
Сейвы
5
2
Точность передач %
78
90
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.2
2.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Фиорентины», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Фиорентина»

«Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Лечче
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