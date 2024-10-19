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    • Прогноз на точный счет матча «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити», Англия. Премьер-лига, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити», Англия. Премьер-лига, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Молинью» состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Англии между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». Одна из аутсайдеров турнира встретится с одним из главных претендентов на титул.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» занимает 20-е место с 1 очком в активе. Команда проигрывает 4 последних матча и имеет серьезные проблемы в обороне, пропуская в 19 матчах подряд. Несмотря на это, «Вулверхэмптон» стабильно забивает в последних 6 матчах, что говорит о наличии атакующего потенциала, особенно благодаря усилиям Матеуса Куньи, забившего 3 гола в 8 матчах.

    Последние матчи «Вулверхэмптона»:

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает 2-е место с 17 очками и не проигрывает в 17 последних матчах Премьер-лиги. Команда демонстрирует стабильность и высокий уровень игры, забивая в 16 последних матчах подряд. Эрлинг Холанд является главным бомбардиром команды с 11 голами в 10 матчах. Несмотря на хорошую результативность, оборона «Манчестер Сити» не всегда справляется с задачами, пропуская в 6 последних матчах.

    Последние матчи «Манчестер Сити»:

    Личные встречи

    В последних личных встречах «Манчестер Сити» уверенно доминирует над «Вулверхэмптоном», выиграв 7 из 9 последних матчей. В последней встрече 4 мая 2024 года «Манчестер Сити» одержал крупную победу со счетом 5:1. Такие результаты подтверждают, что гости имеют явное преимущество перед предстоящим матчем.

    Последние встречи:

    • «Манчестер Сити» 5:1 «Вулверхэмптон»
    • «Вулверхэмптон» 2:1 «Манчестер Сити»
    • «Манчестер Сити» 3:0 «Вулверхэмптон»

    Статистика

    «Вулверхэмптон»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 3.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 15 голов

    «Манчестер Сити»

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»

    С учетом текущей формы и статистики обеих команд, «Манчестер Сити» выглядит явным фаворитом встречи. «Вулверхэмптон» продолжает испытывать проблемы в обороне и вряд ли сможет противостоять мощному нападению гостей, которое возглавляет Эрлинг Холанд. Ожидается, что «Манчестер Сити» воспользуется слабостями хозяев и добьется победы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.35
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.35.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущие показатели и проблемы «Вулверхэмптона» в обороне, наиболее вероятным исходом является уверенная победа гостей.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Манчестер Сити» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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