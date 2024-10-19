20 октября 2024 года на стадионе «Молинью» состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Англии между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». Одна из аутсайдеров турнира встретится с одним из главных претендентов на титул.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает 20-е место с 1 очком в активе. Команда проигрывает 4 последних матча и имеет серьезные проблемы в обороне, пропуская в 19 матчах подряд. Несмотря на это, «Вулверхэмптон» стабильно забивает в последних 6 матчах, что говорит о наличии атакующего потенциала, особенно благодаря усилиям Матеуса Куньи, забившего 3 гола в 8 матчах.

Последние матчи «Вулверхэмптона»:

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает 2-е место с 17 очками и не проигрывает в 17 последних матчах Премьер-лиги. Команда демонстрирует стабильность и высокий уровень игры, забивая в 16 последних матчах подряд. Эрлинг Холанд является главным бомбардиром команды с 11 голами в 10 матчах. Несмотря на хорошую результативность, оборона «Манчестер Сити» не всегда справляется с задачами, пропуская в 6 последних матчах.

Последние матчи «Манчестер Сити»:

Личные встречи

В последних личных встречах «Манчестер Сити» уверенно доминирует над «Вулверхэмптоном», выиграв 7 из 9 последних матчей. В последней встрече 4 мая 2024 года «Манчестер Сити» одержал крупную победу со счетом 5:1. Такие результаты подтверждают, что гости имеют явное преимущество перед предстоящим матчем.

Последние встречи:

«Манчестер Сити» 5:1 «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» 2:1 «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» 3:0 «Вулверхэмптон»

Статистика

«Вулверхэмптон»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 3.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 15 голов

«Манчестер Сити»

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»

С учетом текущей формы и статистики обеих команд, «Манчестер Сити» выглядит явным фаворитом встречи. «Вулверхэмптон» продолжает испытывать проблемы в обороне и вряд ли сможет противостоять мощному нападению гостей, которое возглавляет Эрлинг Холанд. Ожидается, что «Манчестер Сити» воспользуется слабостями хозяев и добьется победы.

Рекомендации для ставок:

Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.35

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.35.

Прогноз на точный счет

Учитывая текущие показатели и проблемы «Вулверхэмптона» в обороне, наиболее вероятным исходом является уверенная победа гостей.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Манчестер Сити» за коэффициент 9.00.