20 октября 2024 года на стадионе «Молинью» состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Англии между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». Одна из аутсайдеров турнира встретится с одним из главных претендентов на титул.
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» занимает 20-е место с 1 очком в активе. Команда проигрывает 4 последних матча и имеет серьезные проблемы в обороне, пропуская в 19 матчах подряд. Несмотря на это, «Вулверхэмптон» стабильно забивает в последних 6 матчах, что говорит о наличии атакующего потенциала, особенно благодаря усилиям Матеуса Куньи, забившего 3 гола в 8 матчах.
Последние матчи «Вулверхэмптона»:
- «Брентфорд» 5:3 «Вулверхэмптон»
- «Вулверхэмптон» 1:2 «Ливерпуль»
- «Астон Вилла» 3:1 «Вулверхэмптон»
- «Брайтон» 3:2 «Вулверхэмптон» (Кубок лиги)
- «Вулверхэмптон» 1:2 «Ньюкасл»
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» занимает 2-е место с 17 очками и не проигрывает в 17 последних матчах Премьер-лиги. Команда демонстрирует стабильность и высокий уровень игры, забивая в 16 последних матчах подряд. Эрлинг Холанд является главным бомбардиром команды с 11 голами в 10 матчах. Несмотря на хорошую результативность, оборона «Манчестер Сити» не всегда справляется с задачами, пропуская в 6 последних матчах.
Последние матчи «Манчестер Сити»:
- «Манчестер Сити» 3:2 «Фулхэм»
- «Слован Братислава» 0:4 «Манчестер Сити» (Лига чемпионов)
- «Ньюкасл» 1:1 «Манчестер Сити»
- «Манчестер Сити» 2:1 «Уотфорд» (Кубок лиги)
- «Манчестер Сити» 2:2 «Арсенал»
Личные встречи
В последних личных встречах «Манчестер Сити» уверенно доминирует над «Вулверхэмптоном», выиграв 7 из 9 последних матчей. В последней встрече 4 мая 2024 года «Манчестер Сити» одержал крупную победу со счетом 5:1. Такие результаты подтверждают, что гости имеют явное преимущество перед предстоящим матчем.
Последние встречи:
- «Манчестер Сити» 5:1 «Вулверхэмптон»
- «Вулверхэмптон» 2:1 «Манчестер Сити»
- «Манчестер Сити» 3:0 «Вулверхэмптон»
Статистика
«Вулверхэмптон»
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 3.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 15 голов
«Манчестер Сити»
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»
С учетом текущей формы и статистики обеих команд, «Манчестер Сити» выглядит явным фаворитом встречи. «Вулверхэмптон» продолжает испытывать проблемы в обороне и вряд ли сможет противостоять мощному нападению гостей, которое возглавляет Эрлинг Холанд. Ожидается, что «Манчестер Сити» воспользуется слабостями хозяев и добьется победы.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.35
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.35.
Прогноз на точный счет
Учитывая текущие показатели и проблемы «Вулверхэмптона» в обороне, наиболее вероятным исходом является уверенная победа гостей.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Манчестер Сити» за коэффициент 9.00.