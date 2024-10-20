Гвардиола прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» на 95-й минуте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча 8-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1).

«Мы не привыкли выигрывать матчи в концовке, как это много раз было у Юргена Клоппа в «Ливерпуле». На вкус это приятно.

Конечно, я не понял [отмены гола Стоунза]. Не понимаю, почему лайнсмен посчитал иначе, но Бернарду СилвСилва не мешал вратарю.

В первый момент было сложно разобраться. В современном футболе вратаря держат на голодном пайке. В тот момент, когда все произошло, Жозе Са прекрасно все видел. Навес Фодена и удар Стоунза головой были прекрасны.

Было очень сложно, 11 игроков «Вулверхэмптона» стояли в районе 11-метровой отметки. Команды решили играть против нас так, как годами играли мы. Но мы были терпеливы.

У соперника были контратаки, там быстрые атакующие футболисты и физически крепкие полузащитники, но мы сохраняли терпение. Мы по-прежнему остаемся собой, это здорово.

Конечно, мы следим за ситуацией в таблице, но после 10 или 12 туров АПЛ в этом нет необходимости. Все только начинается. Но, разумеется, побеждать – это здорово.

«Ливерпулю» еще предстоит провести свой матч, но сейчас мы на вершине, и это приятное ощущение. Надо продолжать в том же духе, самоотдача игроков невероятная, и это радует», – сказал Гвардиола.