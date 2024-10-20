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    • Гвардиола прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» на 95-й минуте

    Гвардиола прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» на 95-й минуте

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча 8-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1).

    «Мы не привыкли выигрывать матчи в концовке, как это много раз было у Юргена Клоппа в «Ливерпуле». На вкус это приятно.

    Конечно, я не понял [отмены гола Стоунза]. Не понимаю, почему лайнсмен посчитал иначе, но Бернарду СилвСилва не мешал вратарю.

    В первый момент было сложно разобраться. В современном футболе вратаря держат на голодном пайке. В тот момент, когда все произошло, Жозе Са прекрасно все видел. Навес Фодена и удар Стоунза головой были прекрасны.

    Было очень сложно, 11 игроков «Вулверхэмптона» стояли в районе 11-метровой отметки. Команды решили играть против нас так, как годами играли мы. Но мы были терпеливы.

    У соперника были контратаки, там быстрые атакующие футболисты и физически крепкие полузащитники, но мы сохраняли терпение. Мы по-прежнему остаемся собой, это здорово.

    Конечно, мы следим за ситуацией в таблице, но после 10 или 12 туров АПЛ в этом нет необходимости. Все только начинается. Но, разумеется, побеждать – это здорово.

    «Ливерпулю» еще предстоит провести свой матч, но сейчас мы на вершине, и это приятное ощущение. Надо продолжать в том же духе, самоотдача игроков невероятная, и это радует», – сказал Гвардиола.

    • Победный мяч «Манчестер Сити» забил на 90+5-й минуте защитник Джон Стоунз. Изначально гол был отменен решением судьи на поле из-за нахождения Бернарду Силвы в положении вне игры и в зоне видимости вратаря хозяев Жозе Са. Но после просмотра повтора арбитр Крис Кавана засчитал мяч, решив, что помехи голкиперу не было.
    • «Манчестер Сити» на данный момент лидирует в АПЛ с 20 очками после 8 матчей. «Ливерпуль» отстает на 2 очка и в данный проводит свою игру 8-го тура с «Челси».

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    Источник: BBC

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