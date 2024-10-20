20.10.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
3-4-1-2
1
Са
14
Буэно
15
Доусон
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
7
Андре
27
Семеду
35
Гомес
10
Кунья
22
Ларсен
4-2-2-2
31
Эдерсон
82
Льюис
3
Диаш
24
Гвардиол
6
Стоунз
20
Гюндоган
8
Ковачич
22
Савиньо
20
Силва
11
Доку
9
Холанд
35
Гомес
27
Беллегард
27
Беллегард
35
Гомес
7
Андре
20
Дойл
20
Дойл
7
Андре
10
Кунья
9
Форбс
9
Форбс
10
Кунья
22
Ларсен
11
Гедеш
11
Гедеш
22
Ларсен
8
Ковачич
27
Нуньес
27
Нуньес
8
Ковачич
11
Доку
47
Фоден
47
Фоден
11
Доку
22
Савиньо
10
Грилиш
10
Грилиш
22
Савиньо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити
4
1
Всего ударов по воротам
3
22
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
18
Нарушения
8
5
Офсайды
2
1
Количество передач
206
721
Сейвы
5
1
Точность передач %
66
90
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Манчестер Сити», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»