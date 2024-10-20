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  • «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 13:04
Вулверхэмптон
20.10.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
7' Й. Ларсен
33' Й. Гвардиол 90+5' Д. Стоунз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
(К) ОП
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
22
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
9
Карлос Форбс
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
3-4-1-2
1
Са
14
Буэно
15
Доусон
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
7
Андре
27
Семеду
35
Гомес
10
Кунья
22
Ларсен
4-2-2-2
31
Эдерсон
82
Льюис
3
Диаш
24
Гвардиол
6
Стоунз
20
Гюндоган
8
Ковачич
22
Савиньо
20
Силва
11
Доку
9
Холанд
35
Гомес
27
Беллегард
27
Беллегард
35
Гомес
7
Андре
20
Дойл
20
Дойл
7
Андре
10
Кунья
9
Форбс
9
Форбс
10
Кунья
22
Ларсен
11
Гедеш
11
Гедеш
22
Ларсен
8
Ковачич
27
Нуньес
27
Нуньес
8
Ковачич
11
Доку
47
Фоден
47
Фоден
11
Доку
22
Савиньо
10
Грилиш
10
Грилиш
22
Савиньо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити
4
1
Всего ударов по воротам
3
22
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
18
Нарушения
8
5
Офсайды
2
1
Количество передач
206
721
Сейвы
5
1
Точность передач %
66
90
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Манчестер Сити», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Вулверхэмптон
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